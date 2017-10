Crin Antonescu anunță de la Constanța că va fi președintele României / Galerie foto

10

@Bojidar

Esti rusofon si prin nume si prin lozincile etalate aici; Crinuta a castigat olimpiada la istorie? Intimplare... dupa aia a ramas 2 ani repetenta la facultate. Ce carti de istorie a scris Crinuta? Dar ce carti a sponsorizat? Are ceva vechime in Parlament. Ce e in urma sa? Nimic. Vid.Ce vrea de fapt Crinuta? Se vede in proiectul noii constitutii, pe care l-a patronat. O tara neguvernabila, lasata la cheremul baronilor locali si beizadelelor lor. O dictatura de grup, drapata in largile falduri ale democratiei. Republica Mazare e exemplul cel mai bun pentru dorintele sale. Dar republica mazare scarbeste pe toata lumea. In plus, uiti cateva lucruri: pentru intrarea in NATO si UE au votat toate partidele, inclusiv PSD/PNL/PC/PRM. Faptul ca reveniti la acest discurs antiOccidental, tipic activistilor de partid si adeptilor Moscovei, va face de ras. Sunteti niste propagandisti de duzina, imbatriniti in rele. Politrucilor! Apoi, "betia" Monicai sau a lui Base sunt teme de scandal de tip demagogic, rezolvate de presa de multa vreme. Daca nu mai aveti ce sa ziceti, bune si astea, nu? Dar cine le mai crede? De acrod, Basescu a fost la massa cu Orban si altii. Poate voi ati stat la sprituri... sau Crinuta, ca orie doamna bine, nu suporta bautura? Dar cand a vazut ca extremismul maghiaroman se intinde, le-a taiat macaroana. Ceea ce nu se poate spune despre Ponta. ... si USL. Inca va mai raportati la un referendum esuat, desi ati furat in draci si ati adus pina si mortii sa voteze? Asta-i nesimtire sau pierderea simtului masurii. Nu mai sunteti conectati la realitate. Stiti ce urmeaza dupa asta... Din cate stiu suntem membrii cu drepturi egale ai UE. Si curind, vor deveni la fel si Moldova si Ucraina. Ati pierdut batalia! Oricum, e preferabil sa fii colonie americano-europeana, decat gubernie ruseasca!