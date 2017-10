Crin Antonescu a susţinut astăzi o conferinţă de presă de la Palatul Cotroceni. Vezi principalele declaraţii ale preşedintelui interimar

Crin Antonescu a susținut astăzi o conferință de presă de la Palatul Cotroceni. Vezi principalele declarații ale președintelui interimar

Am avut întâlniri și discuții cu ambasadori, parteneri politici. Acum, simt nevoia să mă adresez compatrioților mei. Există în ultimele zile un întreg ghem de dezinformări care afectează imaginea României ca membru al NATO, al UE. În România, există dreptul de a spune adevărul.În România, Constituția nu a fost încălcată decât de Băsescu și de nimeni altcineva. Au vorbit iresponsabil oameni politici. În acest moment nu există niciun fel de încălcare a Constituției. Toate actele care au fost acuzate de a încălca statul de drept au fost acte legale, perfect constituționale.Parlamentul poate să opereze o nouă schimbare, un nou Avocat al Poporului. Revocarea nu a fost un act neconstituțional.S-a vorbit despre înlocuirea președinților Camerei. CCR a dat un verdict foarte clar. Suntem legitimați oficial. S-a vorbit despre suspendarea președintelui, prevăzută în Constituție.Toate aceste exemple sunt clare pentru a afirma un adevăr: În România, Constituția și ordinea de drept nu au fost încălcate. Sunt și vor rămâne intacte.Legile României se fac în România. În conformitate cu Constituția, supuse controlului CCR, dar se fac de către legiuitori. Legile României se fac în România, nu în altă parte.Despre referendum: Legiuitorul nu e CCR, e parlamentul, sub condiția de constituționalitate. Parlamentul și Guvernul nu au fost suspendate. Nu au fost substituite cu CCR. Trebuie să fie foarte clar.Foarte mutle confuzii circulă și sunt alimentate și e de datoria mea să le rispiesc. Premierul a avut întâlniri cu conducători ai celor mai importante persoane din UE. Au fost discuții bine-venite. Am auzit lucruri care sunt foarte greud e imaginat și de confundat. S-a vorbit despre un moderator pentru România. E pur și simplu o confuzie de traducere. Nici nu ar trebui să ne treacă prin cap așa ceva. Nimeni la nivelul UE nu s-a gândit la așa ceva.S-a vorbit de observatori trimiși la referendumul din România. România e o țară care măcar și-a câștigat credibilitatea că poate organiza alegeri. Nimeni nu mai pune de aproape 20 de ani capacitatea României de a organiza alegeri în propria țară. Alegerile din 10 iunie nu au lăsat loc la niciun fel de îndoială. România este parte a UE, cu stat de drept, cu democrație consolidată.Se vorbește despre poruncile lui Barroso. Nu există așa ceva pentru că nu avem un document în sensul acesta. Ar fi însemnat o depășire de atribuții a CE. Cum putea să îi dea dispoziție lui Ponta despre ce să facă președintele interimar al României.Despre referendum: Avem o OUG în vigoare și un proiect votat în Parlament, pe care CCR l-a declarat constituțional. A venit spre promulgare. Nu avem ce discuta despre ce să facă Parlamentul. Suntem în faza promulgării sau trimiterii spre examinare.S-a vorbit despre faptul că președinte CE i-ar fi spus să transmită președintelui României că nu are voie să schimbe oameni de la Parchet. Președintele României, deplin sau interimar, nu primește ordine și dispoziții de la nimeni, cu excepția parlamentului sau poporului român în alegeri. Este jignitor pentru noi, și pentru domnul Barroso.Am spus că nu vor fi schimbați șefii Parchetului general și șefii DNA. Am garantat acest lucru. Ce am spus, asta fac. Nu sunt Traian Băsescu. Am spus că nu voi acorda în această perioadă de interimat nicio grațiere. Dar am spus motivul pentru care o fac, nicidecum că coneva i-ar putea interzice președintelui.Cetățenii români sunt interesați de acest moment, depinde viața noastră a tuturor de el. Pentru că ei sunt singurii care pot da o decizie în această criză de natură politică.Am primit o scrisoare de la Băsescu. Răspunsul la ce întreabă se găsește în legislația în vigoare. Mai am încă unul. Domnule Băsescu, dați ordin oamenilor dvs. să înceteze defăimarea României. Cetățenii României vor hotărî soarta politică.Președintele suspendat, Traian Băsescu, le-a scris, vineri, președintelui interimar, premierului și șefilor celor două Camere ale Parlamentului, cerându-le să clarifice "imediat" regulile după care se va desfășura refrendumul din 29 iulie."În momentul de față există neconcordanțe între legislația privind organizarea referendumului din 29 iulie 2012, decizii ale Curții Constituționale a României și hotărârea Parlamentului de suspendare a Președintelui României. Vă solicit să clarificați imediat regulile după care se va desfășura scrutinul din data de 29 iulie 2012. Este vorba, în primul rând, despre regulile de validare a referendumului, numărul și locul de amplasare a secțiilor de votare din țară și din străinătate, formula de reprezentare în comisiile din secțiile de votare și durata efectivă a votării", afirmă Băsescu într-o scrisoare deschisă transmisă vineri lui Crin Antonescu, Victor Ponta și Valeriu Zgonea.Românii din SUA cer lui Antonescu, Ponta și Marga mai multe secții de vot