Crin Antonescu a renunţat să mai creadă în „fantasma“ reconstrucţiei dreptei

Crin Antonescu a renunțat să mai creadă în „fantasma“ reconstrucției dreptei

Sâmbătă, 29 August 2009

Președintele PNL, Crin Antonescu, a participat, vineri, la lucrările Delegației Permanente și ale Consiliului Național Executiv care au avut loc în stațiunea Mamaia. Principalul subiect de pe ordinea de zi a fost pregătirea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale. În cadrul unei conferințe de presă, el a declarat că a fost stabilit, în detaliu, staff-ul său de campanie. Ziarul „Cuget liber” vă prezintă, în exclusivitate, un interviu cu Crin Antonescu. Cuget Liber: Recent, ați făcut niște declarații în care i-ați cerut președintelui Traian Băsescu să se explice în legătură cu acuzațiile făcute de ziaristul Sorin Roșca Stănescu. Vi se pare că este serios să secondați aceste acuzații care nu au fost dovedite și care sunt făcute de un ziarist destul de controversat? Crin Antonescu: Controversat este și președintele. Dacă eu aș fi președintele țării și un jurnalist controversat, necontroversat, un jurnalist, măcar notoriu, măcar reputat, afirmă, în public, asumându-și răspunderea pentru afirmațiile sale, că eu sunt hoț, eu consider că imediat trebuie să spun opiniei publice: „Nu este adevărat ce spune acest om. Nu sunt hoț. Nu am furat nimic”. Asta vreau eu, în calitate de cetățean, de la președintele țării mele. Dar nu este vorba numai de ce vreau eu. Este vorba de faptul că, în cazul în care asemenea afirmații sunt făcute de o persoană publică, precum jurnalistul Sorin Roșca Stănescu, discuțiile ajung în presa internațională. Nu am asumat nici o literă din afirmațiile lui Sorin Roșca Stănescu. Mă înspăimântă chiar. Tocmai de aceea, am nevoie de la președinte să spună: „În ce mă privește, pe mine, Traian Băsescu, ce spune Sorin Roșca Stănescu nu este adevărat”. Am solicitat și instituțiilor la care face referire Sorin Roșca Stănescu să ne dea un răspuns. Cuget Liber: Ați primit vreun răspuns? Crin Antonescu: Am primit de la Ministerul Apărării Naționale și de la Ministerul Afacerilor Externe. De la Ministerul Apărării Naționale, am înțeles că unitatea de la Băbeni nu privește ministerul, iar de la MAE, pentru că Agenția pentru Controlul Exporturilor este în subordinea sa, ne-au spus că nu au știință de nimic. Cuget Liber: Mai așteptați vreun răspuns? Crin Antonescu: Aștept un răspuns de la Ministerul de Interne și de la Ministerul de Justiție. Cuget liber: În calitatea sa de deputat, Mona Muscă și-a legat numele de niște inițiative legislative pe care le-a dus până la capăt. Dumneavoastră, în calitate de parlamentar, de ce anume vă legați numele? Crin Antonescu: Există multe proiecte de lege la care eu am fost fie inițiator, fie co-inițiator, începând cu Legea învățământului care a fost elaborată de Comisia de învățământ din care făceam parte în perioada anilor 1992-1995 și, în mod special, de Legea educației fizice și sportului care a fost o inițiativă a mea. A fost finalizarea unui proces care a durat nouă ani de zile și a fost adoptată în 2000. Apoi, sunt multe alte proiecte la care eu am fost co-inițiator, inclusiv împreună cu doamna Mona Muscă, precum Legea lustrației. Cuget Liber: „Mi-ar plăcea mai mult să guvernăm cu PD, dar cred că e mai probabil cu PSD”, spuneați în toamna anului trecut, înaintea negocierilor cu PD-L și PSD pentru formarea noului guvern. Ați păstrat aceeași opțiune și pentru această toamnă? Crin Antonescu: În perspectiva lunilor care au urmat, vedem foarte bine cam ce înțeleg din guvernare și unii și alții. Acum, chiar nu mai am nici un fel de preferință. Din punctul meu de vedere, al unui președinte cu adevărat echidistant, important va fi acel Guvern care are suficient sprijin politic pentru a face anumite lucruri în România, care nu mai suportă întârziere și care sunt promise de fiecare dată și mai niciodată făcute. Cuget Liber: Dar, în calitatea dumneavoastră de liberal, nu împărtășiți opinia domnului Stoica, cel care pledează pentru „reconstrucția dreptei” și care speră într-o guvernare cu PD-L? Crin Antonescu: Domnul Stoica, după părerea mea, de multă vreme dansează cu o fantasmă și nu a obosit. Îi spun, cu respect, că dansează singur. Cuget Liber: Deci ați renunțat la această variantă… Crin Antonescu: Din păcate, PD-L, cel puțin atâta vreme cât Traian Băsescu este președinte, a încetat să mai fie un partid cu care să poți discuta măcar alianțe și orice. Pentru că este un partid care nu are, la figurat, personalitate juridică. Nu ai ce discuta cu el. Cuget Liber: Ce măsuri anticriză ați lua dacă veți fi președinte. Și aș vrea să vă referiți la acordul cu FMI. Ați dori anularea lui? Crin Antonescu: Nu stă în atribuțiile președintelui să încheie sau să anuleze acorduri cu FMI. Eu cred că „soluția” pe care actualii guvernanți, păstoriți de președinte, au găsit-o a fost una de avarie, cu destinație pur electorală sau până la scadența electorală. A îndatorat România într-o cantitate fără precedent. Cred că șansa traversării crizei și dezvoltării României nu stă într-o politică de tip FMI și cred că ar fi normal ca, după un bilanț de un an, aceia care vor guverna să ia în discuție renegocierea acordului. Indiferent cine va fi președinte, indiferent ce Guvern vom avea în 2010, va trebui să găsim alte soluții decât modul în care, pe baza acordului cu FMI-ul, de nouă luni de zile, se cheltuiesc bani aiurea.