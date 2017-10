"Creşterea pensiilor şi salariilor, în pericol din cauza că preşedintele Iohannis amână promulgarea bugetului"

3

Olguta Vasilescu sau doamna Razboi Civil

In timpul demonstratiilor de strada care au urmat dupa nenorocirea de la Colectiv aceasta doamna declara ca si PSD-ul este in stare sa scoata oameni in strada si ca ea,Olguta poate declansa chiar un razboi civil.Instigarea la razboi intern s-a repetat in ianuarie 2017.In loc sa fie pedepsita pentru genul asta de instigare la revolta,doamna Olguta a ajuns ministru.In luna decembrie 2016 Dragnea striga in gura mare ca tara nu are guvern din cauza lui Iohannis.Cand tara a avut guvern in luna ianuarie 2017 primul lucru care l-a facut guvernul lui Dragnea a fost sa le dea libertate la hoti.Acum Olguta tipa ca pensiile si salariile sunt in pericol din cauza lui Iohannis.Cine mai stie ce le cloceste mintea la sarlatanii astia din PSD-ALDE.Cu instigarea la razboi civil,noi te tinem minte,Olguto.Sa nu crezi ca te uitam.Din cate imi amintesc,Mazare ne sugera si el un fel de razboi civil,un fel de revolutie cu uniforma aia a lui de proletar rosu.Dragnea a fost incantat de prestatia lui Mazare la Constanta.Nicusor Constantinescu milita pentru autonomia Dobrogei si punea bete in roate Comisariatului Militar Constanta in anii 2013-2014.Tot in anul 2014 rusii au ocupat Crimeea.Va aduceti aminte ? Daca nu va amintiti ,vom reveni cu detalii. Interesanta coincidenta,stranie asemanare intre Olguta, Mazare , Nicusor Constantinescu si Dragnea "patriotul".Sa fie ceva intamplator ?