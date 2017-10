„Cred că este nevoie de o remaniere guvernamentală”

Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a declarat, astăzi, că din punctul său de vedere este nevoie de o remaniere a Guvernului, dar că în partid nu s-a discutat despre acest subiect.Boagiu a mai arătat că subiectul nu a fost discutat în partid. "Nu l-am discutat. Ce știm cu toții este că atunci când o să decidem s-o facem, o facem și vă anunțăm", a afirmat ea. Ministrul mai crede că "ar fi culmea" ca PDL să nu țină cont de părerea președintelui privind revocările și numirile de miniștri. "Nu știu ce consideră ceilalți colegi ai mei, dar pentru mine, da, contează și cuvântul președintelui Traian Băsescu. A contat întotdeauna. Am avut încredere și în calitățile profesionale dar și în flerul politic pe care îl are. Ar fi culmea să nu ținem cont de opinia președintelui care ne-a fost întotdeauna un partener", a conchis Boagiu.