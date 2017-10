„Cred cǎ ar trebui sǎ facem o carte neagrǎ a opoziţiei”

„Cred cǎ ar trebui sǎ facem o carte neagrǎ a opoziției”

Liderul FC Mihai-Rǎzvan Ungureanu susține că, la un an de guvernare USL, "problema nu este sǎ faci o carte neagrǎ a guvernǎrii", pe aceastǎ temǎ putând fi scrise "volume întregi" și că, în schimb, ar trebui făcută "o carte neagrǎ a opoziției"."Comemorǎm un an de guvernare Ponta, un an de când USL a catapultat România în haos politic, economic și administrativ", adaugă el.Președintele FC a menționat "eșecul" guvernǎrii Ponta în a tranșa subiectul regionalizǎrii în baza unor proceduri transparente."Din pǎcate, putem constata cǎ dezbaterile în chestiunea regionalizǎrii sunt eminamente politice. Nu a existat nicio dezbatere publicǎ, nu au fost solicitate niciun fel de studii de impact. Forța Civică pregǎtește, în perioada imediat urmǎtoare, organizarea a trei conferințe în colaborare cu experți în materia regionalizǎrii. Concluziile acestor conferințe se vor regǎsi într-un volum de texte de expertizǎ, pe care îl vom pune cu bunǎvoințǎ și la dispoziția domnului Dragnea, care pânǎ în prezent nu a considerat prioritar acest aspect", arată el.Potrivit sursei citate, liderul FC a deplâns, de asemenea, "lipsa de energie și de concentrare în tirul critic al opoziției la adresa actualei guvernǎri". "Problema nu este sǎ faci o carte neagrǎ a guvernǎrii. O carte nu ar fi de ajuns - pe aceastǎ temǎ putem scrie volume întregi. În schimb, dincolo de ceea ce nu a fǎcut sau a fǎcut prost USL, cred cǎ ar trebui sǎ facem o carte neagrǎ a opoziției. Eu promit cǎ o voi face. De ce Opoziția nu reușește sǎ fie unitǎ nici acum, dupǎ un an de zile? Cred cǎ a venit momentul unei asemenea analize, radiografia unui an de opoziție – acesta ar putea fi titlul", susține el, într-un comunicat de presă.