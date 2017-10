Costineştiul va fi racordat la gaze. Se lucrează pe străzile din localitate

1

Bravo !

Bravo d-le Primar ! poate aude si Primaria Techirghiol, nu de Gradina Botanica aveam nevoie, nici dracu' n-o s-o viziteze...sa fim seriosi ! MAI MULTA GRIJA FATA DE CETATENI ! ASFALTATI TOT ORASUL SI ADUCETI GAZELE NAIBII SI LA NOI IN TECHIRGHIOL ! Cel ce v-a indeplini cele de mai sus v-a merita postul de primar.