Costineştiul se pregăteşte de Paşti şi de sezonul estival

Costineștiul se pregătește de Paști și de sezonul estival

Costineștiul se pregătește de Sărbătorile Pascale, dar și de începerea sezonului estival. Echipe de muncitori și utilaje lucrează intens pentru ca cea mai iubită stațiune a tinerilor de pe litoralul românesc să arate impecabil.L-am găsit pe primarul Traian Cristea pe strada Mării, supraveghind lucrările de reamenajare a zonei. Muncitorii lucrează la reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și a canalizării, care sunt vechi și subdimensionate la nevoile stațiunii din zilele noastre. În spatele acestora, vin alte echipe care schimbă stâlpii de iluminat public, reabilitează trama stradală și refac trotuarele cu pavaj, amenajând totodată și noi locuri de parcare. „Sistemul de canalizare este subdimensionat și în anumite momente, mai ales vara când sunt foarte mulți turiști, nu mai face față, se gâtuie. De aceea, dacă tot am demarat lucrări de reamenajarea și înfrumusețarea zonei, am decis să facem lucrurile de la zero, să înlocuim și rețele de apă, și cele de canalizare. Nu avea sens ca anul acesta să asfaltăm și să punem pavaj pe trotuare pentru ca peste un an - doi să spargem pentru că sunt problemele cu rețele subterane de utilități”, a declarat primarul Traian Cristea. Conform graficului de lucrări, până de sărbătorile de Paști va fi finalizată strada Mării, urmând ca până în debutul sezonului estival să fie gata și strada Schitului. Din toamnă, după ce trece aglomerația și pleacă turiștii, lucrările vor continua pe alte străzi.De asemenea, în paralel cu aceste lucrări, Primăria Costinești a demarat și o campanie de refacere a spațiilor verzi, de igienizare a întregii localități și de refacere a marcajelor rutiere. „În momentul de față pregătim localitatea de venirea sfintelor sărbători de Paști. Vrem ca totul să fie curat, stațiunea să arate îngrijit pentru ca oamenii să iasă de plă-cere din case. Apoi urmează și 1 Mai după care mai este un singur pas până la începerea sezonului. Ca în fiecare an, vrem ca atunci când sosesc primii turiști noi să fii pus deja stațiunea la punct, bineînțeles ce ține de partea administrației locale”, a mai adăugat Traian Cristea.Tot la capitolul lucrări și investiții, Primăria Costinești anunță continuarea proiectelor pe fonduri europene pentru construcția unui nou drum de exploatație agricolă (2 milioane euro), precum și refacerea tramei stradale în mai multe zone din Costinești și Schitu.