Costineşti, transformarea unui sat într-o staţiune turistică de top

Costinești, transformarea unui sat într-o stațiune turistică de top

Ştire online publicată Vineri, 03 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Costineștiul a cunoscut o dezvoltare explozivă după anul 2000, când, în urma demersurilor lui Traian Cristea, localitatea a căpătat statut de comună. Oamenii i-au acordat încredere lui Cristea de a-și duce planurile mai departe, iar așteptările nu le-au fost înșelate. Cu o mână de oameni, dar cu o putere de muncă și implicare extraordinare, localitatea s-a schimbat peste noapte. De la un simplu sat, cu câteva sute de locuitori, cu 3 kilometri de asfalt, vedem Costineștiul de astăzi care rivalizează la condiții de trai și civilizație cu orice oraș dezvoltat din România. Iată în continuare principalele direcții pe care primarul Traian Cristea le-a urmărit în cei 16 ani de mandat care se confundă, practic, cu nașterea și dezvoltarea stațiunii turistice Costinești.1. Infrastructură: drumuri, gaze, canalizare, iluminat. „În anul 2000, în Costinești nu exista decât un singur drum, de 3 km, asfaltat. Erau doar vreo 20 de case nou construite, nu exista canalizare, alimentare cu apă, iar spațiile de cazare erau reduse. Lucrurile s-au schimbat însă radical în acești ani”, ne-a declarat primarul Costineștiului, Traian Cristea. Astfel, în ultimii zece ani au fost asfaltate toate drumurile din comună, s-a tras apă, canalizare în toate cartierele, inclusiv în cele nou construite, timp în care localitatea s-a extins considerabil, având astăzi peste 33.000 de locuri de cazare. Investițiile în drumuri, canalizare, iluminat și apă au fost uriașe: zeci de milioane de euro, bani pe care Traian Cristea a reușit să îi atragă de la Guvern sau din fonduri europene.Primarul anunță că o prioritate în viitorul mandat va fi continuarea investițiilor din fonduri europene: „Deja avem aprobat 1 milion de euro pentru modernizarea drumurilor, cum ar fi str. Tineretului - de la DN39 până la gara veche, str. Radarului, Stejarului, Arțarului, Privighetorii, Pescarilor și multe alte străzi. Nu voi abandona nici proiectul pentru realizarea unei case de cultură pentru tineri și a unui parc de agrement în pădurea pe care am înființat-o și de care sunt tare mândru, mai ales datorită posibilităților pe care le au acum și apicultorii”.În urmă cu doi ani, în Costinești a fost demarat proiectul de alimentare cu gaze naturale a comunei. Rețeaua a fost adusă pe străzile din localitate și urmează ca din septembrie, după ce pleacă turiștii, să se treacă la racordările individuale. Potrivit estimărilor, cheltuielile de încălzire pentru populația din Costinești vor fi mai mici cu 40% după racordarea la gaze, factura urmând să fie chiar și de trei ori mai mică pentru cetățenii care foloseau ca sursă de încălzire electricitatea.2. Turism. Investițiile în dezvoltarea turismului au asigurat Costineștiului o ascensiune rapidă în fruntea celor mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc. Deși în 2006 localitatea a fost lovită de inundații năprasnice, fiind distrusă aproape în întregime, primarul Traian Cristea a găsit resursele și forța nu doar pentru a repara stricăciunile, ci pentru a face și mai frumoasă stațiunea. Atunci, s-a construit inclusiv un nou obelisc, cât și un canal de navigație ce face legătura între lac și mare.În paralel cu aceste investiții, datorită dezvoltării infrastructurii în comună au apărut foarte mulți investitori care au ridicat zeci de mii de locuri de cazare, alături de localnici. În legătură cu acest subiect, primarul Traian Cristea ține să îi asigure pe toți locuitorii comunei că vor fi în continuare susținuți pentru a închiria camere și a face turism pe timpul verii, indiferent de modalitatea de a atrage clienții: internet, la recepție, cu cheia la stradă etc. „Nu am interzis niciodată, în cei 16 ani de mandat, cetățenilor comunei să-și închirieze turiștilor casele, camerele pe timp de vară, indiferent că vorbim de turismul la cheie sau cel organizat. Sunt conștient că toată lumea trebuie să câștige de pe urma turismului și a închirierii de camere. Așa voi proceda și în următorii patru ani de mandat”, ne-a declarat Traian Cristea.4. Locuințe pentru tineri. Dacă în anul 2000 existau doar vreo 20 de case nou construite, în decursul anilor s-a ajuns la sute de imobile doar cu destinație turistică. În paralel, primăria Costinești a avut grijă ca tinerii din localitate să nu fie nevoiți să plece în alte părți, oferindu-le toate condițiile pentru a-și construi o casă și a-și întemeia o familie. În acest sens, s-au pus bazele unui program de construire de locuințe pentru tineri. Astfel, zeci de familii de tineri au primit locuințe în blocurile ANL. În paralele cu construcția de locuințe ANL, primăria a acordat tinerilor din Costinești terenuri pentru a-și construi case.