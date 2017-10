Costin Avatavului, ales lider al tinerilor din PMP Constanţa

Costin Avatavului, ales lider al tinerilor din PMP Constanța

Tinerii din Partidul Mișcarea Populară s-au reunit, ieri, la Teatrul Elpis unde a avut loc Conferinta Judeteana a Organizatiei de Tineret PMP Constanta pentru alegerea Consiliului Executiv Judetean si Consiliului Executiv Municipal.Echipa de tineret a prezentat motiunea „Tineret in Miscare -Implicarea de azi pentru Constanta de maine!” in fata a circa 200 de delegati. Principalul mesaj este pentru implicarea tinerilor din Constanta in construirea unei noi clase politice, a unui spectru ce poate permite dezvoltarea si aducerea judetului la nivel european.Pentru functia de presedinte al Organizatiei Judetene de Tineret a fost ales Costin Avatavului.Componenta Consiliului Executiv Judetean este urmatoarea:Secretar General: Papuc Catalin; Secretar General Adjunct: Pascu Diana-Gabriela; Vicepresedinti: Ghioca Mihai, Buga Alexandru, Costea Marius, Oproiu Georgian, Cocona Iani, Sparcaci Robert; Secretari Executivi Teritoriali: Tudor Antonio, Tugurel Marius, Badila Raluca, Zaharia Cristian, Butcaru Alexandru, Radasanu Ciprian;Pentru functia de presedinte al Organizatiei Municipale de Tineret a fost ales Marius Tulica.Componenta Consiliului Executiv Municipal este urmatoarea: Secretar General: Stancuta Vicentiu, Secretar General Adjunct: Oprea Bogdan; Vicepresedinti: Stere Cristian, Iacob Cornel, Ciocoiu Eduard, Riciu Mihai, Tacciu Cosmin, Herciu Catalin; Secretar Executiv Trezorier: Chirculescu Mihaela; Secretari Executivi: Silistra Alexandra, Stuparu George, Constantin Adrian, Stoian Oana.