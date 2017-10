Corneliu Vadim Tudor, revocat din funcţia de preşedinte PRM

Corneliu Vadim Tudor, revocat din funcția de președinte PRM

Reprezentanți din 24 de organizații județene ale PRM au participat, sâmbătă, la o ședință extraordinară a Consiliului Național, la care s-a decis revocarea președintelui partidului Corneliu Vadim Tudor și a conducerii PRM, C.V. Tudor declarând, de pe altă parte, că reuniunea e nestatutară, ilegală.Gheorghe Funar , până în prezent secretar general al PRM, a declarat, pentru MEDIAFAX, că în cadrul reuniunii Consiliul Național s-a decis, cu participarea a 24 de organizații județene ale PRM, modificarea și completarea statutului partidului.Totodată, Funar a menționat că acest for a hotărât revocarea președintelui PRM, Corneliu Vadim Tudor , precum și a Biroului Politic și a Comitetului Director al partidului.De asemenea, potrivit sursei citate, s-a decis alegerea unui Birou Politic intermar care să asigure conducerea partidului până la organizarea unui congres extraordinar, care ar putea avea loc până cel târziu în toamna acestui an, unde vor fi organizate alegeri pentru funcțiile de președinte, prim-vicepreședinte, vicepreședinții și secretarul general al PRM.Funar va fi membru în Biroul politic interimar."Eu am discutat cu domnul președinte Vadim pe tema acestei întâlniri de astăzi și dânsul a fost de aceeași părere cu mine ca să particip la această întâlnire, suntem în cadrul aceluiași partid. Eu am insistat ca să vină și dânsul la această conferință extraordinară, are motivele întemeiate ale dânsului pentru care nu a participat, dar sperăm ca astăzi să se fi întâmplat un lucru care să relanseze PRM, eu sunt pentru unitatea partidului", a spus Funar.El a precizat că nu a intrat în PRM pentru ca candida la funcția de președinte al partidului, iar Corneliu Vadim Tudor va avea posibilitatea de a candida din nou la funcția de președinte al partidului.Într-o declarație făcută sâmbătă presei, Corneliu Vadim Tudor a susținut că reuniunea de la Palatul Parlamentului este nestatutară."Ce au făcut ei acolo e nestatutar, e total ilegal, (...) pretind că sunt șefi de filiale, nu sunt așa ceva (...). Pe mine nu mă poate înlocui nimeni din această funcție, chiar și numai pentru simplul motiv că sunt președintele fondator al partidului și marca PRM e înregistrată la OSIM pe numele meu", a spus Corneliu Vadim Tudor."Nu sunt statutari, e Funar acolo și mi-a zis despre ce e vorba (...), ca să facă ei o plenară a Consiliului Național trebuia să adune 26 de președinți de filiale", a adăugat el.Corneliu Vadim Tudor a susținut totodată că este vorba de "o făcătură", în spatele căreia s-ar afla PSD.