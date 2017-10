Corina Gheorghe „sare la gâtul” deputatului Gheorghe Dragomir

„De cand a ajuns la putere, deputatul George Dragomir, presedintele PNL Constanta, recunoaste ca isi inchipuie lucruri ciudate si da dovada, tot mai frecvent, de inconsecventa si incoerenta in declaratii publice si actiuni.Nu as vrea ca S.C. Mamaia S.A. sa-i fi produs liderului PNL toate aceste disfunctionalitati si tulburari, astfel ca mi-am propus sa aduc in spatiul public cateva informatii care sa il ajute pe George Dragomir sa isi regaseasca echilibrul moral si spiritual”, transmite Corina Gheorghe într-un comunicat de presă.În continuare, redăm intergral comunicatul transmis de aceasta:„Dupa ce ani de zile a strigat ca institutiile statul nu trebuie politizate, astazi deputatul Dragomir se intreaba de ce directorii de institutii numiti de PDL mai stau pe functii de vreme ce, intr-un final, acestia tot vor fi schimbati. Personal nu am demisionat, cel putin din cateva motive:Deoarece am primit in acest sens amenintari privind integritatea mea fizica, lucru care mi se pare inadmisibil si care pe mine personal nu ma poate determina sa iau o asemenea decizie. Fiindca am avut un mandat de administrator exercitat cu responsabilitate in limitele definite de cadru legal, si cand spun acest lucru ma raportez, de exemplu, la neregulile din activitatea conducerii S.C. Mamaia S.A. din 2008, nereguli evidentiate intr-un act de control al ANAF in vremea in care institutia era condusa de Bogdan Huțurcă, prefectul liberal de azi al jud. Constanta. Fiindca am avut un mandat de administrator de succes, si cand spun asta ma gandesc ca am reusit sa aduc sume consistente statului – actionar majoritar la societatile pe care le-am condus – Mamaia SA si Litoral SA – bani folositi inclusiv pentru salarii si pensii. Mi-as dori ca domnul deputat sa fie mai retinut in afirmatii, cu atat mai mult cu cat pot sa imi inchipui ca, urmand acest drum, el singur ar putea sa scoata la iveala unele lucruri jenante pentru colegii domniei sale, ascunse bine sub pres.Constat ca nici presedintele PNL Constanta, si nici colegii acestuia din PSD Constanta nu sunt in masura, asa cum au demonstrat pana in 2008, sa evalueze daca sunt sau nu sunt profesionista, daca sunt sau nu competenta in domeniul in care imi desfasor astazi activitatea.Pentru zilele care vor veni, ii cer deputatului PNL sa se gandeasca în modul cel mai serios ca reprezentanții P.N.L. pe care acesta ii va numi Consiliile de Administrație ale Mamaia S.A. si Litoral S.A., să tina societatile si in anii care urmeaza pe profit si sa plateasca dividende, asa cum am facut eu, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.Nu in ultimul rand, convinsa fiind ca George Dragomir vrea sa afle tot adevarul privind istoricul Mamaia S.A., ii sugerez acestuia sa inceapa sa controleze activitatea societatii incepand din 1 ianuarie 2008, pentru a intelege mai bine deciziile pe care le-am luat.In opinia mea, nu functia il face pe om, ci omul da valoare unei functii, context in care nu as fi deloc nelinistita pentru mine plecand din pozitia pe care o ocup acum”, se spune în comunicatul transmis redacției.