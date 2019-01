Corina Crețu: "Voi candida la europarlamentare. Am ofertă de la Pro România"

Comisarul european Corina Crețu a declarat, ieri, că va candida la alegerile europarlamentare, iar deocamdată are ofertă de la partidul lui Victor Ponta de a candida pe listele Pro România.„Da voi candida. De 12 ani sunt la Bruxelles, am început ca observator, după aceea două mandate de parlamentar european, vicepreședinte al Parlamentului European, de aproape cinci ani comisar european, cred că este firesc să îmi folosesc această experiență acumulată la nivel european pe care cred că o pot folosi ajutând România mult mai mult de la Bruxelles, din calitate de parlamentar european. Nu am luat o decizie cu privire la partidul pe lista căruia voi candida pentru că am o singură ofertă publică la ora actuală, de la domnul Ponta, de la Pro România, o analizez, e un om cu care am colaborat foarte mult, care m-a propus pentru comisar european. PSD nu mi-a propus deocamdată nimic, au spus că nu au discutat până acum”, a spus Crețu la România Tv, întrebată dacă va candida la alegerile europarlamentare. (C.V.M.)