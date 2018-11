Corina Crețu: "E trist că de la București primesc doar acuzații și insulte"

Niciun alt proiect major nu este depus la Comisia Europeană în afara magistralei de metrou M6, a afirmat, vineri, comisarul european pentru Politică regională Corina Crețu, care a adăugat că este trist că în alte state poate contribui la dezvoltarea și deblocarea de proiecte, în timp ce în România primește doar acuzații și insulte.„Nu știu dacă ați urmărit, dar aseară, ca la un semnal, după ce am zis că studiul de fezabilitate al spitalelor regionale costă 1,8 milioane euro (și nu 250, cât se avansase în spațiul public), am început să fiu atacată într-un mod șocant. Aceste atacuri pornite ca la un semnal la adresa mea și mai ales atacurile la adresa Uniunii Europene, injuriile prin care sunt acuzată că sunt vândută intereselor străine, în condițiile în care toți știu câte eforturi am făcut preluând pe fonduri europene toate creditele României pe care le avea de plătit către Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană de Dezvoltare, salariile funcționarilor din România care lucrează pe fonduri europene, fazând zeci de proiecte care nu s-au terminat la timp și pentru care statul pierdea aproximativ 3 miliarde de euro, sincer, toate acestea mă lasă fără cuvinte”, a scris Corina Crețu, pe Facebook.Ea a adăugat că ar fi înțeles să fie considerată trădătoare de partid și de țară dacă România ar fi avut depuse la Comisia Europeană zeci de proiecte care tergiversau sau care ar fi fost uitate perioade lungi de timp.Reacția Corinei Crețu vine în contextul în care secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a afirmat joi seara că aceasta nu reprezintă poziția oficială a PSD și a României.„Corina Crețu nu mai este pro-PSD, este mai mult pro-Bruxelles. Corina Crețu nu reprezintă, în momentul de față, interesul României de a construi spitale regionale la costuri de 10 ori mai mici. Ea reprezintă interesele unor cercuri de interese de la Bruxelles. Sigur că nu le convine: în momentul în care o țară a UE găsește o soluție fără a le plăti lor studiile de fezabilitate, comisioanele și tot ce mai trebuie, sigur că toți iau foc. Noi vom lucra cu parteneri privați și vom construi în beneficiul României și românilor. Îi spun acum în direct: Corina, nu ești mulțumită? Te mai duci o dată la Guvern și discuți! Acolo sunt specialiști care lucrează în interesul României și pentru români”, a declarat Codrin Ștefănescu, la Antena 3.