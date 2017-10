"Cora România" încurajează educaţia în rândul copiilor din şcolile de la sate

"Cora România" încurajează educația în rândul copiilor din școlile de la sate

Cora România continuă să se implice activ în promovarea educației în rândul tinerilor. Astfel, pentru al patrulea an consecutiv, compania pune la dispoziție 2% din sumele obținute din vânzarea produselor marca proprie în luna august pentru achiziționarea de rechizite și material didactic pentru copiii defavorizați de la sate.„Prima zi de școală este pentru noi, an de an, un motiv de emoție și de bucurie. Noi, la cora, sprijinim educația pe care o considerăm o condiție esențială pentru progres. Din păcate, sunt familii care nu își permit să își trimită copiii la școală, din cauza dificultăților materiale. Într-o zi care înseamnă un nou început de drum, gândurile noastre se îndreaptă către acestea cu prioritate. Pentru al patrulea an consecutiv, toate hipermarketurile cora din România le fac cadou copiilor din satele învecinate ghiozdane complet echipate. Așa înțelegem să ne implicăm în viața comunităților unde activăm și să ne oferim sprijinul”, a spus Thierry Destailleur, director general de exploatare al cora România.Campania cora în sprijinul elevilor de la sate se desfășoară și cu ajutorul partenerilor companiei, care s-au alăturat cu entuziasm, în fiecare an, pentru a întinde o mână de ajutor, iar școlile care beneficiază de ajutor au fost alese împreună cu Inspectoratele Școlare Județene sau pe baza solicitărilor de sponsorizare primite de companie.Punctul culminat al campaniei a fost prima zi de școală, când directorii magazinelor cora au mers împreună cu membrii ai echipelor cora în școlile alese și le-au oferit personal copiilor ghiozdane.„15 septembrie este un nou început și pentru noi, membrii echipei cora, care am ales să fim alături de copiii al căror acces la educație nu este unul firesc, așa cum ar trebui să fie. Am mers cu emoție la școală și am oferit copiilor un mic cadou care sperăm să îi ajute să înceapă școala cu dreptul”, a spus Cristian Năstase, director cora City Park Constanța.În județul Constanța au fost împărțite peste 650 de ghiozdane la școlile din comunele Piatra și Corbu de către echipele cora ale hipermarketurilor cora City Park și cora Brătianu.