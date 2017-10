Copiii noştri, hrană pentru javrele lor / EDITORIAL

6

domnului mihalcea

cu tot respectul, va multumim frumos ca ne urmariti si ne cititi articolele. tin sa va precizez ca, in primul rand, acesta este rolul unei gazete: de a scrie si a informa opinia publica asupra problemelor cu care se confrunta orasul si societatea in care traim. in calitate de jurnalisti nu putem si nu avem cum sa alergam dupa caini maidanezi pentru a-i prinde, steriliza, eutanasia, etc. pentru asta exista functionari publici, firme specializate, platite, stimate domn, din taxe si impozite, adica din banii tuturor contribuabililor, inclusiv din ai mei si ai dvs. Daca ati cunoaste legislatia ati afla ca in momentul de fata primariile nu pot decat aduna si steriliza cainii, fiind apoi obligate sa ii trimita inapoi exact din locul de unde au fost ridicati de hingheri. o masura total insuficienta si periculoasa. legea nu permite eutanasiera. asadar, stimate domn, daca si noi, presa, am lua pozitia mutului si nu am mai scrie, doar pentru a nu deranja persoane ca dvs, atunci societatea civila, clasa politica, in lipsa unei presiuni mediatice ar ingropa din nou problema in indiferenta si demagogie.