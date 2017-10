Copiii de până la trei ani, scoşi de la plata întreţinerii

Copiii de până la trei ani, scoși de la plata întreținerii

Camera Deputaților a adoptat, ieri, cu 269 de voturi „pentru”, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari care prevede exceptarea copiilor minori cu vârsta de până la trei ani de la plata cheltuielilor de întreținere ale locuinței prin intermediul asociației de proprietari.„În acest sens, s-a avut în vedere faptul că includerea minorilor care au sub trei ani în numărul persoanelor care plătesc cheltuielile de întreținere ale locuinței și cheltuielile asociației de proprietari nu se justifică. În plus, în condițiile în care animalele mici de companie (câini, pisici) nu sunt incluse în rândul consumului pe locuință sau apartament/persoană, consider absurd să contorizăm cvasi-cheltuielile provocate de bebeluși pentru buna desfășurare a asociației proprietarilor de locuințe”, a argumentat inițiatorul propunerii legislative, senatorul PNL Dragoș Luchian.Camera Deputaților este forul decizional la acest proiect.