Copiii comunei Grădina, prioritate pentru primarul Gabriela Iacobici

Copiii din satul Cheia, comuna Grădina, au un motiv în plus de bucurie după ce șefa administrației publice locale, Gabriela Iacobici, a pus în aplicare un proiect ce vizează amenajarea unui teren de sport.„Era o dorință mai veche de a realiza un teren de sport modern cu gazon artificial unde copiii și tinerii să poată face mișcare, unde să practice diverse sporturi. Am alocat pentru acest proiect suma de 250.000 de lei. S-a lucrat intens și cu simț de răspundere și totul a ieșit foarte frumos. Inaugurarea va avea loc pe 30 mai, atunci când vom cumpăra și mai multe mingi pentru copii”, a spus primarul Gabriela Iacobici.De altfel, copiii comunei Grădina sunt prioritatea primarului Gabriela Iacobici, în acest moment fiind în derulare și un proiect destinat co-piilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate și care au rămas doar în grija bunicilor. Pentru a veni în sprijinul acestora și pentru ca elevii să nu abandoneze cursurile școlare, edilul s-a gândit la un proiect pe care îl pune în aplicare cu ajutorul celor de la Direcția Județeană pentru Protecția Copilului Constanța, banii provenind din fonduri europene.Este vorba despre construirea și amenajarea unui Centru de prevenire a abandonului și a separării copilului de familia sa. Lucrările au început și urmează să fie finalizate în luna octombrie a acestui an. Sediul centrului va fi în fosta Casă a Agronomului din localitate. Deoarece clădirea este foarte veche, ea va fi reabilitată, modernizată și extinsă.Astfel, vor fi consolidați toți pereții interiori și exteriori cât și fundațiile de piatră. Pentru o mai bună desfășurare a activităților, construcția actuală va fi recompartimentată și extinsă și va avea parter și un etaj.Potrivit proiectului, la parter se va amenaja o cantină cu o suprafață de aproximativ 36 mp, o bucătărie de 17 mp și un spațiu de depozitare cu acces din exterior. Totodată, vor fi amenajate două grupuri sanitare și un hol de acces la grupurile sanitare. De asemenea, în extinderea propusă va fi cuprinsă și camera centralei termice, precum și un depozit de combustibili necesari funcționării centralei. La etaj se va realiza, pe o suprafață de 237 mp, un spațiu destinat activităților educaționale, de recreere și odihnă a copiilor. În fața clădirii se va amenaja un parc, iar în spatele construcției, cei mici se vor putea bucura de un loc de joacă spațios și dotat cu mobilier specific. Toți copiii care își vor petrece timpul aici vor avea un program bine stabilit. Astfel, după ce vor veni de la școală, vor primi o masă caldă, după care se vor odihni iar apoi își vor face temele fiind supravegheați de cadre specializate.