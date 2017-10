Copacii din Mamaia, sacrificaţi la limita legii

Copacii din Mamaia, sacrificați la limita legii

Într-o Mamaie și așa sufocată de construcții, fie pe spațiile verzi, care se diminuează de la an la an, fie direct pe plajă, privații găsesc, în continuare, de cuviință să mai taie din copaci ca să-și extindă cluburile și restaurantele. Și cum legislația în vigoare nu este suficient de clară și, în aceeași ordine de idei, instituțiile abilitate să intervină pentru protecția mediului și a spațiilor verzi își aruncă una alteia responsabilitatea, verdele din stațiunea constănțeană dispare văzând cu ochii. În urma mai multor sesizări venite din partea constănțenilor, am luat în discuție cazul clubului „The Office”, din Mamaia, situat în zona Faleză Hotel Rex. Concret, este vorba despre tăierea unor copaci de talie mare, pe o proprietate privată și, deci, despre încă o eventuală agresare a spațiilor verzi din Mamaia. În ciuda faptului că administratorul „The Office”, Dan Mălușel, declara, vineri, că atât clubul, cât și societatea pe al cărei teren se află acesta, și anume „Fati Club”, „au toate avizele și autorizațiile necesare pentru a funcționa”, Agenția de Protecție a Mediului Constanța ne-a informat ieri, ca urmare a unei solicitări în baza Legii 544/2001 privind informații de interes public, că din moment ce investiția, respectiv construcția clubului este deja realizată, cererea de obținere a Acordului de Mediu este tardivă. „În urma efectuării referatului de teren din data de 24.04.2009 s-a constatat că investiția este realizată, fapt pentru care proiectul nu mai face obiectul procedurii de obținere a Acordului de Mediu în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin legea nr. 265/2006 și modificată de O.U.G. nr. 164/2008, H.G. nr. 1213/2006, normelor prevăzute de Ordinul M.A.P.M. nr. 860/2002 cu modificările și completările ulterioare”, a venit, mai exact, răspunsul Agenției de Protecție a Mediului Constanța. Menționăm faptul că acest club este o construcție provizorie, amenajată anual în stațiunea Mamaia, în perioada estivală. Potrivit declarațiilor Adrianei Rusnac, Agenția de Protecție a Mediului a sesizat Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu Constanța, instituție care, se pare, ar fi în măsură să amendeze fie firma, fie clubul „The Office” pentru că, deși nu există un aviz de mediu, construcția a fost, totuși, ridicată. În stilul inconfundabil al birocrației constănțene și mergând pe principiul „de la Ana la Caiafa”, o institu-ție sesizează, alta demarează controale. Avizul de mediu sau amendă între 30.000 și 60.000 lei Contactat telefonic, Vasile Petro, comisarul șef al Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu, a declarat că „în cazul în care obiectivul a fost realizat în absența unui acord de mediu, proprietarii sunt pasibili de o amendă între 30.000 și 60.000 lei”. Cu toate acestea, el a explicat că, dat fiind faptul că nu se află în localitate, încă nu se pronunță. Mai mult decât atât, Petro a menționat că o echipă a Gărzii de Mediu Constanța va efectua un control în cursul acestei săptămâni la clubul „The Office” din Mamaia, astfel încât să se constate, la fața locului, atât starea documentației, cât și ce s-a tăiat efectiv. Problema tăierii copacilor este, însă, ceva mai delicată. Potrivit explicațiilor conducerii Comisariatului Gărzii de Mediu, autoritățile nu pot interveni atunci când tăierea copacilor se face pe spațiile private, și nu pe domeniul public. Concret, singura cale de atac funcționează în cazul în care, în planurile de amenajare a teritoriului, respectivul spațiu, proprietate privată, figurează cu titulatura de „spațiu verde”. Așa cum prevede și Ordonanța 114/2007, autoritățile publice locale au obligația „de a nu schimba destinația terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, de a nu reduce suprafețele acestora ori obligația de a nu le strămuta”. Dar cum copacii tăiați se află pe o proprietate privată, instituțiile abilitate nu se… „mișcă mai cu talent” atunci când vine vorba de spațiul verde al Constanței. Interesant de remarcat este, însă, faptul că, deși legislația pare să lase proprietarilor de terenuri câteva portițe în ceea ce privește tăierea copacilor, obiectivul pentru care ei recurg la sacrificarea spațiilor verzi nu este deloc de neglijat. Iar din acest punct de vedere șeful Gărzii de Mediu a precizat că echipa care va efectua controlul va avea în vedere și dacă tăierea copacilor a avut drept scop extinderea clubului „The Office“. Precizăm, în final, că Primăria Constanța nu a eliberat, potrivit declarațiilor lui George Coman, șeful Serviciului Administrare Spații Verzi din cadrul instituției, nicio autorizație pentru tăierea copacilor din zona clubului din Mamaia, acest lucru nefiind, de altfel, solicitat și asta pentru că „dacă e teren privat nu se cere socoteală nimănui”. Cu alte cuvinte, puterea instituțiilor publice riscă să se oprească la porțile privaților. Vom reveni cu amănunte ulterior controlului Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu Constanța.