Convenţia Organizaţiilor de Media protestează faţă de reglementarea privind trecerea la televiziunea digitală

Convenția Organizațiilor de Media protestează față de reglementarea privind trecerea la televiziunea digitală

Convenția Organizațiilor de Media (platformă comună de acțiune creată în 2002 și care reunește 30 de organizații ale profesioniștilor de media, sindicate și asociații patronale) își exprimă dezaprobarea vizavi de propunerea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor de a promova, prin Ordonanță de urgență, introducerea serviciilor digitale de radio și televiziune cu transmisie terestră, solicitând Guvernului să se abțină de la o astfel de mișcare, cu atât mai mult cu cât nu ne despart decât două săptămâni de alegerile parlamentare. De menționat este că textul proiectului de Ordonanță de urgență invocă apropierea termenului limită asumat de România pentru tranziția la serviciile digitale de radio și televiziune cu transmisie terestră (anul 2012) argumentând în sensul acesta faptul că situația este una „excepțională, a cărei reglementare nu poate fi amânată”. În comunicatul de presă remis de Convenția Organizațiilor de Media se menționează: „Reamintim Guvernului că există un proiect de lege privind modificarea Legii Audiovizualului care inițiază procesul de tranziție la serviciile digitale. Proiectul, asumat de Ministerul Culturii, deși perfectibil în forma lui actuală, a fost elaborat prin consultarea principalilor actori implicați în procesul de digitalizare, a fost supus dezbaterii publice și a primit aprobarea ministerelor de resort (Justiție, Finanțe), inclusiv a MCTI”. Ceea ce contestă, concret, COM este faptul că mecanismul propus de proiectul Ordonanței de urgență elaborat de MCTI este deficitar deoarece conferă Guvernului, dar și unităților subordonate lui, posibilitatea de a acorda licențele de operare a frecvențelor digitale (conturarea strategiilor, stabilirea caietelor de sarcini, organizarea proiectului de selecție, stabilirea taxelor de licență, decizia de atribuire). Cu alte cuvinte, executivul devine astfel ceea ce Convenția Organizațiilor de Media numește „arbitrul pieței de audiovizual din România”. Mai mult decât atât, COM are obiecții și în ceea ce privește „interesul public al informării publicului” și asta pentru că în proiectul Ordonanței de urgență nu se face nicio legătură între aspectele tehnice ale tranziției la digitalizare și cele referitoare la programele de radio și TV care urmează să fie distribuite și/sau retransmise pe sistemele digitale cu transmisie terestră. Totodată, în comunicatul de presă se specifică: „În opinia organizațiilor semnatare, procesul de tranziție la serviciile digitale de radio și televiziune ar trebui început prin facerea publică a inventarului de frecvențe, naționale, regionale și locale, continuat prin elaborarea strategiei de tranziție la transmisia digitală și a strategiei de acoperire cu programe a teritoriului (menită să garanteze dreptul de informare al tuturor cetățenilor) și încheiat cu stabilirea, prin lege, a mecanismelor independente care vor conduce la implementarea celor două strategii, în condiții de transparență și concurență loială”. Convenția Organizațiilor de Media cere Guvernului să evite o adoptare pripită, „sub presiunea climatului electoral”, a unor prevederi care, pe termen lung, vor afecta plaja mass media. COM recomandă, de asemenea, consultări publice cu cei direct implicați, potrivit legislației în vigoare, dar și în spiritul unei democrații permisive.