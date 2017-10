Conturile primarului Mazăre, blocate pentru datorii ale Primăriei

1

LA SUBIECT

SUMELE SUNT IMPUTABILE. In drept exista o institutie numita CHEMAREA IN GARANTIE. Legea admite promovarea unei chemari in .garantie . ori de câte ori partea ar putea să se îndrepte (în situația în care ar pierde procesul) împotriva altei persoane cu o acțiune în despăgubire. Juristii de la Primarie ERAU obligati pt aparararea INSTITUTIEI PRIMARIEI sa faca chemarea in garantie. Nu au putut sa o faca ca nu le semna actiunea (ATENTIE Domnule Prefect care nu l-ati suspendat din functie pe Primar, la ce prejudiciu s-a ajuns si nu s-au putut face formele de chemare in garantie ca chiar "eroul" era in cauza ! treaba aceasta nu va ingrijoreaza ? imposibilitatea apararii institutiei cand sumele sunt 100% imputabile ?