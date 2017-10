Controverse la şedinţa Consiliului Local Constanţa. Pe ce teme nu au fost de acord consilierii

1

Si patriotic

Stim ca romanul a inventat roata,circulatia urbana,parcarea pe trotuare,maidanezul năcăjit,instalatia de dat explicatii,politrucul transparent si hotia cu derogare de la partid.Azi am aflat ca Fagadau a inventat PUZ-ul si PUD-ul cu termen de garantie.PUD-ul proaspat preparat are termenul de garantie de 2 ani si PUZ-ul afumat de 3 ani,ca are mai multa spaga in compozitia lui.Dupa 2,respectiv 3 ani PUD-ul se împute si PUZ-ul miroase urat asa cum miroase a coruptie si Fagadau,primarul garantat la randul lui de Mazare,macelarul orasului.Fagadau e primar in termen de garantie.Lasati-l mai si pe asta sa va fure si la sfarsit constatati pagubele ca la asta va pricepeti.