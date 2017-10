Controlul MAI de la Prefectura Constanţa se va concretiza într-un raport

Controlul MAI de la Prefectura Constanța se va concretiza într-un raport

Noul prefect al Constanței, Claudiu Palaz, a declarat, ieri, că potrivit explicațiilor reprezentanților Corpului de Control al Ministerului Administrației și Internelor, concluziile controlului efectuat de MAI la Prefectura Constanța în cursul lunii septembrie „vor fi gata în aproximativ 15 zile”. „Deci, probabil, săptămâna care vine am putea avea concluziile raportului MAI”, a menționat noul reprezentant al Guvernului în teritoriu. Reamintim că, la începutul lunii septembrie, urmare a unei semnalări a fostului prefect Liviu Brăiloiu către MAI, Ministerul de Interne a demarat un control în Instituția Prefectului Constanța, control ce a vizat activitatea Prefecturii în anii 2008 și 2009, primul semestru. Și dacă, urmare a schimbării prefecților, în toată țara, după ruperea coaliției de guvernământ dintre PSD și PD-L, publicarea concluziilor raportului MAI a fost pusă sub semnul întrebării, ei bine, prefectul Palaz a afirmat că raportul va fi finalizat și că susține și el, ca și Brăiloiu, desecretizarea concluziilor acestuia: „Toate rapoartele Corpului de Control au caracter de secret de serviciu, așa va veni și acesta. Dar nu am nimic împotriva desecretizării sale, pentru că nu vreau să planeze vreo suspiciune cum că se încearcă să se uite ceva”, a explicat Claudiu Palaz. În același context, prefectul Constanței a precizat, însă, că acest raport are și un caracter de îndrumare. „În orice instituție sunt mici nereguli sau mici scurt circuite. Dacă MAI ne trasează anumite sarcini, ne pliem pe ele, fără niciun fel de probleme, remediem din mers. Dar nu cred că sunt deficiențe la nivelul activității Prefecturii”, a adăugat Claudiu Palaz. Rămâne, însă, de văzut, care vor fi concluziile raportului și în ceea ce privește titlurile de proprietate emise în zona Corbu - Grindu Chituc și asta pentru că fostul reprezentant al Guvernului în teritoriu avertizase că vor exista „surprize pentru multă lume”.