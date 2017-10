Continuă lucrările de înfrumuseţare a oraşului Năvodari

Continuă lucrările de înfrumusețare a orașului Năvodari

Viceprimarul orașului Năvodari, Florin Chelaru, a vorbit despre activitatea desfășurată de reprezentanții administrației locale, în oraș, la momentul actual. Potrivit vicelui, primăria este implicată în mai multe proiecte care vor pregăti Năvodariul pentru toamnă și vor completa lucrările de înfrumusețare desfășurate până în prezent. Astfel, deși o parte dintre consilierii locali sunt plecați în concediu, orașul nu este nicicum lăsat de izbeliște, toate proiectele aflate în desfășurare fiind supravegheate îndeaproape de vicele Chelaru. Acesta a menționat că, la momentul actual, primăria execută, din bugetul local, o serie de lucrări de infrastructură. Concret, administrația locală este implicată în asfaltarea câtorva artere importante din oraș, precum și în reabilitarea mai multor spații de parcare. „În acest moment desfășurăm lucrări de asfaltare pe câteva străzi din oraș. Se lucrează pe Crăiței, pe Teilor. De asemenea, avem în derulare lucrări la parcările din Sud și la cele de pe strada Liliacului. Este inițiativa noastră, finanțată, ca și celelalte lucrări, cu bani de la bugetul local”, a explicat vicele Năvoda-riului.Aleile de la blocuri, pavelate și luminate cu felinarePotrivit acestuia, locuitorii orașului care stau la bloc vor avea parte de un cadou din partea administrației locale, în sensul că toate aleile pe care se face intrarea în clădiri vor fi bordurate și pavelate. Mai mult de atât, de-o parte și de alta a fiecărei alei va fi amplasat câte un felinar. Acestea vor avea atât rol estetic, cât și de siguranță pe timpul nopții. Tot în ceea ce privește siguranța locuitorilor orașului, viceprimarul Chelaru a explicat faptul că administrația locală execută frecvent lucrări de refacere sau înlocuire a marcajelor și semnelor rutiere uzate. De asemenea, primăria este implicată în pregătirea unităților de învățământ din oraș pentru începerea noului an școlar. „Derulăm lucrările specifice anotimpului. De asemenea, suntem implicați în desfășurarea acelor lucrări normale, pe care le avem în vedere indiferent de sezon. Concret, ne îngrijim de spațiile verzi, de parcuri, cosim iarba acolo unde este necesar, ne ocupăm de partea de salubrizare și curățenie generală a orașului. De asemenea, trasăm marcajele rutiere și schimbăm semnele de circulație dacă este nevoie. În plus, ca în fiecare an, în această perioadă suntem foar-te preocupați de problemele fiecărei instituții de învățământ în parte. Luăm legătura cu ei și vedem de ce are nevoie fiecare pentru ca totul să fie pregătit corespunzător până la 1 septembrie. Îi ajutăm cu reabilitarea și pentru partea exterioară și pentru interior”, a menționat viceprimarul.