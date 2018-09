Continuă disputa Firea contra Dragnea. "PSD este condus dictatorial"

Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, vicepreședinte al PSD, a continuat, ieri, atacurile la adresa șefului de partid Liviu Dragnea, atacuri începute încă de sâmbătă când cei doi au fost prezenți la Comitetul Executiv Național care a avut loc în stațiunea Neptun.Printre altele, Gabriela Firea a spus ieri că Partidul Social Democrat este condus unic, dictatorial, iar cine îndrăznește să aibă anumite păreri este acuzat că face parte din statul paralel.Întrebată dacă ar trebui să se retragă liderul PSD Liviu Dragnea, Firea a reafirmat că un pas lateral ar fi benefic partidului, guvernului și țării, dar a arătat că acest aspect ar trebui discutat statutar în forurile de conducere ale partidului.„Domnul Dragnea să facă un pas lateral, să se retragă. Vorbesc în nume personal, nu m-am consultat cu nimeni, nu mă fac purtătorul de cuvânt al nimănui, nu doresc sub nicio formă să intru în coliziune cu colegii mei pe care îi stimez. Eu cred că un pas lateral ar fi benefic țării, Guvernului și formațiunii noastre politice. Dar aceste lucruri eu consider că trebuie să fie discutate la nivel statutar, între oameni maturi și echilibrați, care face apel întotdeauna, ca și mine, la legislație, la regulamente, la onoare. Aceste lucruri trebuie afirmate public”, a spus Gabriela Firea în cadrul unei conferințe de presă transmise în direct la tv.Ea a declarat că nu este de acord să înceapă o dizidență informală în partid.„Nu sunt de acord, așa cum s-a mai întâmplat din nefericire în trecut, să înceapă o dizidență informală în partid. Asta ar transforma PSD în trei PSD mai mici - unii cu Dragnea, unii cu Firea și unii la mijloc care nu știu ce să facă. Sub nicio formă nu voi face un gest care să atace unitatea partidului, solidaritatea noastră, dar și această solidaritate... cred că s-a mers prea departe cu acest concept, în sensul că cine îndrăznește să spună că ceva nu merge - și într-o familie mai spunem (...). Nu cred că e normal să ajungem ca într-o formațiune politică condusă unic, dictatorial, să nu poți să spui nimic, pentru că, dacă spui, imediat ți se închide gura că nu ești solidar, că nu ești unit, că e anul Centenar, că te dai cu statul paralel, deși nu ai tăiat porcii cu statul paralel, că vrei să cadă guvernul și că nu vrei ordonanță pe amnistie și grațiere”, a afirmat Gabriela Firea.Gabriela Firea a subliniat că nu dorește să dea apă la moară celor care spun că există deja o grupare de disidenți anti-Dragnea.„Eu cred că la primul Comitet Executiv care va fi convocat cei care au un cuvânt de spus similar mie să-l facă public. Dacă nu mai este nimeni, nimeni în CExN care să aibă un punct de vedere similar cu al meu, atunci înseamnă că totul este extraordinar, că domnul Dragnea și-a dus la bun sfârșit planul de a-i dezinforma pe toți, de a-i manipula sau poate că eu nu am dreptate. Dar eu voi aștepta trecerea timpului și cu siguranță mi se va da dreptate. Eu nu vreau să aduc nici cel mai mic reproș colegilor mei referitor la votul de la Neptun. Eu nu m-am coalizat cu nimeni, nu fac parte din nicio, cum s-a spus în ghilimele, gașcă, din nicio grupare din rezistenți în PSD. Sunt un membru PSD care are și funcții prin votul colegilor și am spus un punct de vedere argumentat după ce am discutat cu domnul Dragnea toate aceste subiecte de mult timp, dar fără ecou. Nu lucrez sub teroare, nu-mi plac șobolănismele. Nu mă alături acestui stil de management politic”, a mai spus vicepreședintele PSD.