Construirea unei săli polivalente, o promisiune făcută constănţenilor. În ce stadiu se află proiectul

4

bla bla bla

OARE CAND AM SA CITESC UN ARTICOL CARE ANUNTA "TAIEREA PANGLICII" LA UN CENTRU SPORTIV,CULTURAL SAU CAZINO? PROBABIL O SA FIU MORT DE 100 DE ANI. TOT ESTE CEVA. CINE DRACU PERMITE CHESTIA CU CONTESTATILE SI IN CE BAZA? DLE PRIMAR, DACA NU AVETI O MINTE PRIMARA, POATE NE LAMURITI CUM ESTE POSIBIL SA PREFERI O CONTESTATIE PIRZAND BANII SI IN CE SCOP? LAVAR SA VA IA DE INCAPABILI IMORALI.