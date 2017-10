Constituirea consiliului local Murfatlar, amânată din cauza unor neînţelegeri

1

Sclavul de Saghiu

Din pacate scavul meu,noul primar, a ramas cu buza umflata astazi cand nu a putut sa depuna juramantul in fata consilierilor locali. Rautaciosii de consilieri PNL SI PDL au stricat petrecerea ce urma sa aiba loc la Popasul Murfatlar( unde sampania era pusa la rece). Asta-i viata ! O mai iei in bot cand nu te astepti( si cand te gandesti ca amicii PSD-isti, in frunte cu Radu Babus, erau pregatiti de o petrecere de pomina). Si azi poti sa fii primar al orasului La Cucaracha din Mamaia ca tare bine iti mai sta acolo. Aroganta si prostia in viata se platesc si asta-i inceputul. Asa patesti cand incerci sa obtii postul de viceprimar, prin nevalidarea a doi consilieri,ca sa ramai cu 8 consilieri la 7 cat are opozitia. Da-l afara pe boul de Vintila, secretarul primariei, care trebuia sa-ti zica faptul ca fara 2/3 nu se constituie CL Murfatlar. O sa te tradeze si pe tine , asa cum m-a tradat si pe mine in urma cu patru ani. Semnatura Prostul-sef al Murfatlarului Analfabet-seralist,Nicolae Crivineanu