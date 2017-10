Constantin Matei vrea un loc în conducerea judeţeană a PNL Constanţa

Constantin Matei vrea un loc în conducerea județeană a PNL Constanța

Liberalul Constantin Matei a declarat ieri că, luna aceasta, ar fi trebuit să aibă loc alegeri la nivelul conducerii municipale a Partidului Național Liberal. „Eu mi-am dat demisia din funcția de președinte al Filialei Municipale imediat după alegerile din toamnă. Am continuat să conduc filiala, știind că trebuia să aibă loc noi alegeri”, a punctat el. Potrivit lui, conducerea centrală a decis că nu este recomandat să se organizeze alegeri în această perioadă pentru că s-ar încălca prevederile statutului. „Trebuie să lămuresc o situație”, a spus ferm Matei. „Nu mi se clatină scaunul. Dimpotrivă. Eu am o relație bună cu Ludovic Orban și mă gândesc acum să candidez pentru o poziție mult mai importantă în PNL”, a mai precizat Matei. El și-a exprimat interesul de a candida pentru funcția de vicepreședinte la nivel județean, și mai târziu, pentru o funcție la nivel național. „Nu voi candida la postul de președinte al Organizației Județene. Cred că tot domnul Dragomir (n.r.-Gheorghe Dragomir) va câștiga această funcție, dar există și vicepreședinți la nivel județean”, a menționat el. Pe de altă parte, Gheorghe Dragomir a negat faptul că Matei și-a dat demisia. „Mie nu mi-a parvenit nici o demisie”, a susținut Dragomir. „Am înțeles că are de gând să facă acest lucru, dar eu nu am văzut nici o demisie”, a mai spus liderul liberalilor constănțeni. Dragomir a refuzat să facă orice fel de comentarii cu privire la numele viitorului președinte al Filialei Municipale. „Nu vreau să fac comentarii pentru că se va crede că încerc să impun pe cineva. Cei care își doresc această funcție își vor anunța intenția și vor face, apoi, lobby în interiorul partidului pentru a fi aleși”, a completat Dragomir. În privința organizării unor alegeri pentru stabilirea unui interimar, liderul județean a declarat că totul depinde de echipa de la municipiu, „dacă își dorește foarte mult acest lucru”. Potrivit calendarului liberal, de-abia la toamnă ar trebui să se organizeze alegeri la nivelul organizațiilor PNL. Printre cei care ar putea să îi ia locul lui Constantin Matei se numără Andrian Mihei și Dănuț Culețu. „Mă gândesc la acest lucru”, a recunoscut fostul deputat Mihei. „Dar deocamdată nu există nici o schimbare. Nu și-a dat nimeni demisia. Există un președinte și nu au loc alegeri în acest moment”, a precizat el. Fostul prefect, Dănuț Culețu, a declarat că nu s-a decis încă dacă se va întoarce în PNL. „Pentru a reveni în PNL trebuie să renunț la funcția pe care o dețin acum. Voi mai avea discuții și cu colegii mei, iar săptămâna viitoare, cu siguranță, voi face publică decizia mea”, a mai afirmat Culețu.