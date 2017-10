Constantin Dina: „Evaziunea fiscală din turism, combătută de o singură structură de control”

1

Evaziunea fiscala nu se face la hoteluri,ci la miile de vile si case de vacanta.

Toate organele de control,sunt gramada pe hoteluri si locatiile inregistrate fiscal,adica fraierii care primesc amenzi pentru nimicuri. Evaziunea nu este de 30-40%,este de peste 70% si aceasta o fac proprietarii de vile si case de vacanta,cu 25-30 camere ( baietii destepti),pe care nu-i calca nici fiscu,nici garda financiara,pentru ca nu au voie sa intre pe proprietate privata.Cum sa intre sa deranjeze pe domnul:consilier,primar,politist,comisar care are 1-3 vile pe litoral si fiscul asteapta ca din proprie initiativa sa intre in rindul fraierilor,inregistrinduse fiscal. Controalele si sanctiunile ar trebui sa se faca de comisii mixte trimise de la ministerul finantelor si politia economica,altfel totul este in zadar,pentru ca pe plan local totul se musamalizeaza,mai ales ca si primarii incurajaza acest fenomen,cazul Brailoiu,din Eforie care a eliberat AUTORIZATII DE PROMOVARE A TURISMULUI STRADAL,plasatorilor care umpleau aceste vile cu turisti,luindu-i de la usa hotelurilor. Ce ziceti,poate prefectura sa faca ceva?