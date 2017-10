Constantin Chirilă şi-a pus PDL-ul în cap. A votat pentru suspendarea lui Băsescu

Constantin Chirilă și-a pus PDL-ul în cap. A votat pentru suspendarea lui Băsescu

Contactat telefonic pentru a argumenta care a fost motivul acestui vot, Constantin Chirilă a spus că nu a votat "pentru", fiind vorba despre o eroare tehnică de vot. "A fost o eroare tehnică. Am mai avut astfel de probleme la vot, nu este prima dată când mi se întâmplă. Am avut o problemă cu cartela. Se poate verifica, am făcut șapte teste cu acea cartelă. Votul meu nu a fost Da, ci NU. Îmi asum această eroare, la fel cum mi-aș fi asumat și dacă votam intenționat această lege, pentru că așa este bărbătește. Nu este nevoie ca după 20 de ani în partid să fac astfel de gesturi. Și chiar dacă aș fi votat "pentru", votul meu nu era decisiv, proiectul tot ar fi trecut. Au fost 187 de voturi iar cei de la USL aveau nevoie doar de 163", a declarat Constantin Chirilă pentru "Cuget Liber".El a mai precizat că nu susține modificarea legii referendumului și va semna pentru contestația pe care partidul o va face la Curtea Constituțională Română împotriva acestui proiect de lege.Reamintim că deputații au adoptat, ieri, cu 187 voturi pentru, 56 împotrivă și cinci abțineri, proiectul de lege privind modificarea legii referendumului.Potrivit modificărilor operate în lege, demiterea președintelui este aprobată dacă în urma desfășurării referendumului propunerea a întrunit "majoritatea voturilor valabil exprimate". În forma actuală, legea prevede că demiterea șefului statului în urma referendumului este aprobată dacă propunerea a întrunit majoritatea voturilor cetățenilor înscriși în listele electorale. Liderul deputaților PDL, Mircea Toader, a declarat în cadrul dezbaterilor că această modificare a legii are un singur scop, și anume, suspendarea președintelui României."Încercăm să găsim justificare de ce nu ați făcut aceeași modificare și pentru primari și pentru președinții de consiliu județean, pentru ca legea să fie unitară. Ați modificat-o cu un singur obiectiv, să-l demiteți pe președintele României. În aceste condiții, propunerea dumneavoastră are un singur subiect: vreți neapărat să începeți o nouă procedură de suspendare a președintelui României, Traian Băsescu", a spus Toader.