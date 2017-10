Constănţenii vor tramvaie, casă pentru Simona Halep şi monument la clubul Beirut

3

Banii nostri

Birurile pe care le platim se duc in continuare pe pomeni electorale. Obiectivul tuturor fortelor politice este sa puna mana pe putere .Cu cat promisiunile electorale vor fi mai mari cu atat nu vor fi realizabile. In Constanta nu exista opozitie adevarata ,cate un bogatan mai tipa ca taxele pentru firmele lui sunt prea mari si din acest motiv nu a putut sa mai mearga cu familia in Caraibe.Toti stiu ca cine castiga alegerile devine stapanul orasului iar toti alesii i se vor inchina de la prima sedinta de consiliu. Cine vine la putere trebuie sa schimbe aceasta politica falimentara pentru oras-pomenile electorale .Pentru a investi in dezvoltarea orasului ai nevoie de proiecte trebuie sa muncesti pentru pomeni este simplu, cand lucrezi cu mierea mai gusti cate putin.