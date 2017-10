Constănţenii sunt aşteptaţi să semneze pentru candidatura lui Klaus Iohannis

Constănțenii sunt așteptați să semneze pentru candidatura lui Klaus Iohannis

Membrii PDL și cei ai PNL din Constanța s-au mobilizat sub sigla Alianței Creștin Liberale. Aceștia au întâlniri din ce în ce mai dese pentru a pune la punct strategia care să le aducă victoria finală la alegerile prezidențiale din noiembrie prin care candidatul lor comun, Klaus Iohannis să ajungă președintele României.În acest context, Organizația Județeană Constanța a PDL a inițiat procesul de strângere de semnături pentru candidatura lui Klaus Iohannis, candidatul Alianței Creștin Liberale la alegerile prezidențiale.„Target-ul nostru este să strângem 25.000 de semnături. Procesul a început deja, merge bine, PDL-iștii din tot județul s-au mobilizat și sperăm ca până pe 15 septembrie să ne atingem ținta propusă. PDL Constanța sprijină candidatul ACL, pe domnul Klaus Iohannis, iar strângerea de semnături se desfășoară conform planului. Am să particip și eu la strângerea de semnături alături de echipele mobile și, cu această ocazie, voi putea afla mai multe despre starea oamenilor din municipiul și din județul Constanța, despre așteptările pe care le au de la oamenii politici”, a declarat senatorul Gigi Chiru, președintele organizației județene Constanța a PDL.Acesta a mai spus că, în 2009, la alegerile prezidențiale, pe plan local, PDL a învins PSD, victorie care a reprezentat un semnal pozitiv. „Rezultatul din 2009 ne-a dat speranță că există o majoritate tăcută care așteaptă o schimbare. Sunt încrezător și sper că în această toamnă să putem face același pas important care să arate forța alianței formate în jurul PDL și PNL. Tan-demul Klaus Iohanis - președinte, Cătălin Predoiu - prim-ministru ne dă șansa să demonstrăm că vine vremea unor modele politice care aduc după ele corectitudine, sinceritate și credință în viața politică”, este de părere Gigi Chiru.Prima întâlnire între Boroianu și ChirilăTot în contextul pregătirilor pentru prezidențiale, la sediul PDL Constanța a avut loc, marți seara, prima întâlnire de lucru a Birourilor Politice Municipale ale PDL și PNL, cele două delegații fiind conduse de președinții Robert Boroianu și Constantin Chirilă.„A fost o primă întâlnire cu colegii din PDL, în cadrul căreia am stabilit un calendar de întâlniri comune și activități. Pentru această perioadă ne interesează, în mod deosebit, strângerea de semnături pentru candidatul ACL, Klaus Iohannis”, a declarat Robert Boroianu, preșe-dintele PNL Constanța.De asemenea, aceasta a menționat că liberalii și-a propus să strângă la Constanța 35.000 de semnături până la mijlocul lunii septembrie.„Îi îndemn pe constănțeni să semneze pentru candidatura lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale din noiembrie, deoarece președintele PNL a demonstrat la Sibiu că se poate face o administrație corectă și eficientă, că se pot atrage investiții, că se poate promova educația și cultura”, a mai spus liberalul Robert Boroianu.La rândul său, președintele Organizației Municipale a PDL Constanța, Constantin Chirilă, a subliniat faptul că întâlnirea liberalilor și democrat - liberalilor constănțeni a fost una tehnică, în care s-au pus la punct o serie de aspecte organizatorice.„Am avut o ședință a birourilor politice municipale ale celor două organizații deoarece am demarat recent campania de strângere de semnături pentru susținerea candidatului ACL la alegerile prezidențiale, dar și pentru a armoniza o serie de aspecte tehnice, precum cele legate de calendarul de acțiuni comune, de răspândire geografică sau de termenele de finalizare a acțiunilor. Obiectivul ACL Constanța este clar: câștigarea alegerilor prezidențiale și sunt convins că vom avea un cuvânt greu de spus în aceste alegeri”, a conchis Constantin Chirilă.Menționăm că la nivelul municipiului Constanța vor fi amplasate, în diferite locații, nouă corturi special amenajate pentru strângerea de semnături a candidaturii lui Klaus Iohannis la prezidențiale.