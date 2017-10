Constănţenii reclamă că nu sunt locuri de joacă pentru copii. Primarul Făgădău promite 100

9

:( Cum puteti sa credeti ca fagadau va face ceva. Este atat de arogant incat el chiar crede ca face ceva pentru orasul asta. Are 2 copii mici ,bravo , plimba-l in Henri Coanda si explica-le copiilor ce faci tu acolo . Mergi la ghenele de gunoi si explica-i copilului de ce fac tiganii gunoaie si rascolesc tot si pute tot. Mergi prin oras cu masina si explica-i copilului de ce se circula ca-n nigeria si de ce legea permite tuturor sa faca ce vrea pe sosea si explica-i de ce avem carute cu cai prin centrul orasului .Scoate copilul la plimbare pe sosea si explica-i de ce nu avem trotuare ,dar nici unul legat de la un punct la altul ,Fagadau scoateti sotia pe tocuri si plimb-o pe baba novac spre exemplu .Fagadaule scoateti copiii in locurile de joaca pentru copii ,sa se loveasca sa isi sparga capul sau sa calce in cacati de caini . Fagadaule fa si tu o poza intre blocuri pe aleile pline de gropi si de noroaie si trimite-le prietenilor sa le zici eu aici stau ,dar fara rusine. Cum ii explici copilului ca in scolile generale se afla gasti de tigani care jecmanesc elevii ii bat ii scuipa ,le fura banii etc. Fagadaule si cu toti prietenii tai corupti si aroganti ,va doresc ca acei ai vostri copii sa te blesteme si sa te urasca din toata inima si sa faca puscarie din cauza voastra .Sper ca copii tai sa sufere la fel ca si noi si sa traiasca o viata lunga in mizerie caini si pericole demne de lumea a 4-a ! Cat venin si ura am pentru voi.