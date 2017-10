Constănţenii, pentru sau împotriva eutanasierii maidanezilor?

5

Cainii maidanezi

Am fost muscat de un caine in scara blocului.Parea inofensiv, dar cum m-am intors cu spatele si-a infipt coltii in piciorul meu.Dupa un tratament destul de lung si costisitor, dupa urmarirea lui timp de doua saptamani sa nu cumva sa dispara (dispaitia lui insemna ca este turbat), am ramas cu semne pentru ca unde infige coltii un caine greu scapi de urmari.In concluzie sunt de acord cu eutanasierea lor pentru ca toate celelalte variante au fost incercate de ani de zile fara nici un rezultat.Asociatiile nu fac decat sa manince banii, stapanii de caini pot sa ii ingrijeasca in gospodaria lor dar cei lasati liber pe strazi, in fata blocurilor, in scarile blocurilor, in fata institutiilor publice si oriunde pasesti in spatiu public trebuie eutanasiati.