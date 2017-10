„Constănţenii merită o echipă de fotbal competitivă”

5

mars si tu si palaz

aloooo lume...voi nu ma dati seama ca sunt doar vorbe????!!!! deja visati stadion si super echipa??? inseamna ca ati luato razna....nu vedeti ca astia fac doar campanie si se agata de orice ca sa mai obtina un vot in plus...si ce au zis hai zic asta cu farul si mai obtin de la suporterii creduli ceva voturi! si el si palaz acum sau gasit sa fac declaratiile astea...palaz atat timp ca prefect a zis ca nul interseaza si acum sa sucit la 90 grade...!!!! cea mai buna campanie la cta...e sa te agati de clubul farul!!!! mazare e sigur ca o sa iasa iar primar si deaia nu prea face campanie...ca daca era amenintat de cineva sa fiti sigur ca cea mai buna solutie era ca si el in ultimele luni sa faca o decalratie ca primaria se baga la farul....si dadea decalratie catre toti suporterii: daca vreti ca echipa sa devina in viitor super tare sa facem etc etc la fotbal impreuna....trebuie sa ma votati! si vrand nevrand il votam toti pt binele farului!!!