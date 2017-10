Constănţenii, invitaţi de primar să afle pe ce se vor cheltui banii oraşului

2

Spuneti-i lui Fagadau

Spuneti-i ca o primarie se ocupa in primul rand de gospodaria orasului/comunei iar primarul este primul gospodar,sau cel mai harnic cetatean al comunitatii.Primarul nu are nicio treaba cu politica.Politica trebuie sa se opreasca la usa parlamentului sau la portile guvernelor.O primarie nu este nici manastire,nici azil de batrani,nici cantina sociala,nici biserica,nici antrepriza de constructii.De saraci are cine sa se ocupe.Vad ca toti va inghesuiti sa le dati de mancare la saraci,toti plangeti la capataiul.Dar saracia este din ce in ce mai mare.Prapastia dintre saraci si bogati se adanceste in timp ce Fagadau se ocupa de,vezi Doamne, "protectie sociala".Panaramelor ! Ipocritilor ! In Romania,saracia a dat in clocot.Primarul nu este nici mama ranitilor,nici bocitoare,nici sfant si nici icoana in biserica.Primarul este primul gospodar.Punct.Dar in goana lui dupa voturi,dupa putere,avere si glorie,Fagadau a inceput sa pretuiasca saracia,linguseala si lenea.Am mai spus.Mai multi saraci inseamna un Pesede fericit.Asta este doctrina partidelor socialiste.Mai multi asistati sociali,inseamna un bazin electoral mai mare.Cine nu are asistati sociali,cine nu are saraci,sa-si doreasca.Cine are asistati sociali ,sa-i pretuiasca sa-i inmulteasca sau sa-si doreasca.Cine are mai multi saraci,castiga alegerile.Cetateanul,romanul trebuie invatat sa stea ca Grivei,ridicat in doua labute,flamand si cu limba scoasa la stapan,adica la Fagadau sau Dragnea. Apropo de partide.Mai exista partid liberal in Constanta ? Liberalii au terminat de strans cotizatia de partid ? Ca nu-i mai aud.