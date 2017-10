Constănţeni, ieşiţi la vot!

Constănțeni, ieșiți la vot!

Dreptul de a alege este un drept democratic, iar votul este o expresie formală a preferinței cetățeanului în privința unui candidat sau a unei formațiuni politice. Drept urmare, dacă doriți să schimbați ceva în localitatea dumneavoastră, ieșiți, duminică, 5 iunie, la vot, deoarece acum este momentul ca cei care nu și-au făcut datoria să fie sancționați și, invers, ca cei care și-au îndeplinit promisiunile de acum patru ani să fie realeși.Potrivit reprezentanților Autorității Electorale Permanente, numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul Electoral la data de 5 mai 2016 este de 18.274.891. Din aceștia, 628.990 sunt înregistrați în județul Constanța.Astfel, potrivit AEP, în municipiul Con-stanța sunt înregistrate 268.722 persoane cu drept de vot, în Mangalia - 34.930 alegători, Medgidia - 37.522 alegători, orașul Băneasa - 4.297 alegători, Cernavodă - 15.942 alegători, Eforie - 9.237 alegători, Hârșova - 8.808 alegători, Murfatlar - 9.321 alegători, Năvodari - 34.218 alegători, Negru Vodă - 4.565 ale-gători, Ovidiu - 12.533 alegători, Techir-ghiol - 6.674 alegători.La fel ca și acum patru ani, va exista un singur tur de scrutin. Cu alte cuvinte, cei care candidează pentru funcția de primar au doar o singură șansă, iar cetățenii doar o singură opțiune. Mai exact, va fi declarat câștigător primul clasat care va avea cele mai multe voturi. Potrivit legii, un al doilea tur de scrutin ar putea exista doar în caz de balotaj, adică atunci când primii doi clasați ar avea același număr de voturi.Vineri a fost ultima zi din campania electorală pentru localele din 2016. Timp de 30 de zile, candidații au avut timp să își promoveze platformele electorale și să convingă cât mai mulți locuitori din județul Constanța să îi voteze.Urnele se deschid la ora 7În cursul zilei de duminică, 5 iunie, urnele se deschid la ora 7,00, iar votarea se încheie la ora 21,00. Dreptul de vot se exercită numai în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul își are domiciliul. La sosirea în secțiile de votare, cetățenii vor primi trei buletine de vot. Mai exact, unul pentru alegerea primarului, unul pentru alegerea Consiliului Local și unul pentru alegerea Consiliului Județean Constanța. Alegătorii trebuie să fie singuri în cabina de vot. Pentru ca buletinul de vot să fie considerat valabil, alegătorul trebuie să aplice ștampila într-o singură căsuță. Dacă ștampila figurează pe două sau mai multe pătrate, deci pe mai mulți candidați sau mai multe formațiuni politice, buletinul de vot se anulează.Pentru alegerile locale din 5 iunie, autoritățile promit că nu va mai exista fraudă. În premieră, Serviciul de Telecomunicații Speciale a pus bazele unui soft destinat pentru scrutinul din 5 iunie. Programul va arăta imediat dacă se încearcă un vot multiplu.„La intrarea în secția de vot, fiecare alegător va fi întâmpinat de un operator de calculator. El are o tabletă, pe care este instalat softul special creat pentru alegeri. Prin scanarea codului numeric personal, se vor evidenția informații prețioase. De exemplu, vom afla dacă alegătorul are drept de vot sau, mai important, dacă a votat în altă parte. Iar acestea nu sunt singurele beneficii ale programului. Datorită acestui soft, timpul petrecut în secția de votare se va reduce cu 30 de procente. Ba mai mult, programul permite înregistrarea instantanee a prezenței la urne”, a declarat Marcel Opriș, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale.Concret, unui alegător îi va fi scanat Codul Numeric Personal, operațiune care va fi înregistrată în sistem și care va semnala celor din secția de votare, dar și polițiștilor dacă alegătorul încearcă să voteze de mai multe ori.„Pe baza unei convenții între AEP, STS și MAI se va instala o extensie a sis-temului la centrul operativ de comandă de la MAI și toate cazurile, tentativele de vot ilegal, cazurile de afluență mare de alegători care se pot întâmpla în ziua votării pot fi semnalate cu promptitudine MAI, care prin echipajele mobile pe care le are dispuse în țară va lua măsurile care se impun. Dacă avem un alergător care încearcă să voteze de două ori, acesta se va întâlni mai întâi cu polițiștii de acolo din zonă care vor cerceta cazurile respective și dacă se dovedește prin cercetările preliminare efectuate că nu a mai votat - prin legătură cu secția de votare de unde a venit mesajul că ar mai fi votat - respectivul alegător va fi lăsat să voteze. Nu recomand nimănui să încerce să voteze ilegal”, a declarat purtătorul de cuvânt al AEP, Marian Muhuleț.El a mai spus că nu există riscul să se blocheze sistemul în integralitatea lui.