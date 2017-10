Constănţeni, chiar suntem sado-masochişti?

8

S-a intalnit surdu cu mutu, si i-a vazut orbu

intram in categoria Atata poti atata faci. Nu te duce capu mai bine taci. Pentru 5 si 7. Stimati retarzi, daca ati fi citit ati fi inteles exact la ce ma refeream. Dar daca cititi selectiv 2 cuvinte si sunteti siguri ca ati prins exact ce a vrut ala de a scris, sa zica.... Bun, pentru retarzi sa explicam: Sleata de imbecili, atata timp cat maimutoiu da un kil de faina, si tu platesti 7 milioane la intretinere pentru 2 camere amarate... o iei la clanta paduchiosule. Ca toata pensia se duce pe intretinere. Si daca pensionaru mai e si singur, si nu are pe nimeni sa ii deschida usa, martalogule, cu o pensie de 10 milioane (intr un caz fericit) a platit intretinerea si ii mai ajunge de juma de paine pe zi. Iar asta e cazu super fericit in care pensionaru nu este bolnav, sau nu are alte datorii. In acelasi caz trebuie sa adaugam si restul utilitatilor ( pentru cretini enumeram curent, telefon, cablu tv). Parca da cu minus nu -i asa mega retarzilor?? Asa ca mergeti voi si votati Mazare ca in urmatorul mandat sa aiba grija sa strangeti atatea datorii incat sa ramaneti in fata blocului printre cartoane.