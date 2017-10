Constanţa, un oraş plăcut în care să trăieşti, să munceşti şi să înveţi?

3

UN RAHAT SPOIT

UN TARG MEDIEVAL, ADICA IMPUTIT,MURDAR, TRANSPORT INFECT,CULTURA LA PAMANT,SISTEM DE CANALIZARE DE 50 DE ANI, CALDURA SI REABILITAREA BLOCURILOR O BATAIE DE JOC, MONUMENTE ISTORICE SI CLADIRI EMBLEMATICE IN RUINA, SPATII VERZI NEANTRETINUTE, CONSTRUCTII ANARHICE. ASTA ESTE "METROPOLA CONSTANTA".UN ORAS GUVERNAT DE INCAPABILI SI PUNGASI. PE ROMANESTE ,UN CACAT CU PERJE.AVEM INSA CEL MAI MARE NUMAR DE BORFASI,CARCIUMI SI CURVE. CONSTANTA ESTE SINGURUL ORAS DIN EUROPA CARE NU ARE CENTRU.O PLACINTA DE ZECI DE KM2 ,DIN CARE 3/4 CARTIERE COMUNISTE. PARTEA PLINA A PAHARULUI, CUM SPUNE SEMNATARUL ARTICOLULUI, ESTE PT CHIORI,PT MARGINITI. EU AM FOST INZESTRAT CU DOI OCHI SI VAD ANSAMBLUL. IMI RUP INCALTARILE PE "TROTUARELE CONSTANTENE, MA INTRISTEZ VAZAND STAREA JALNICA A CAZINOULUI, STAU 10-12 ORE LA URGENTA PT A FII BAGAT IN SEAMA SI ALTELE.AM LUPTAT SI AM SUFERIT IN TIMPUL DICTATURII COMUNISTE CA ACUM SA COMPARAM SITUATIILE SI SA CONSTATAM CA MULTE ERAU FOARTE VALABILE INAINTE DE 89'. (CURATENIE,TRANSPORT,VIATA CULTURALA, ASISTENTA MEDICALA). S-A IMPLEMENTAT, DLE. JURNALIST,UN BAT IN CURUL FIECARUI CETATEAN. NIMIC MAI MULT. EXISTA O CARTE NUMITA "CONSTANTA AVENTURA UNUI PROIECT EUROPEAN" CITESTE-O SI COMPARA.