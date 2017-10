"Constanţa este oraşul meu de suflet!"

Ambasadorul Rusiei, Aleksander Ciurilin:

"Constanța este orașul meu de suflet!"

Ambasadorul Federației Ruse în România, Aleksander Ciurilin, a anunțat, ieri, la Prefectura Constanța că își va încheia mandatul diplomatic pe care îl desfășoară în țara noastră de mai bine de cinci ani.Aleksander Ciurilin s-a aflat într-o vizită oficială la Constanța, unde s-a întâlnit cu prefectul județului Constanța, Claudiu Palaz, precum și cu reprezentanții cultului musulman din România, onorând invitația muftiului, Iusuf Muurat.În cadrul întrevederii de la Prefectură, Aleksander Ciurilin a vorbit cu prefectul Claudiu Palaz despre decizia sa de a se pensiona și despre colaborarea dintre cele două state, mergând până la colaborarea dintre județul Constanța și orașe din Rusia, precum Sankt Petersburg și portul de la Marea Neagră Novorossiysk. Alături de cei doi oficiali, la întrevedere a participat și Consulul General al Federației Ruse la Constanța, Mikhail Reva.„Există multe paliere pe care colaborarea dintre România și Federația Rusă este deja stabilită. Există o foarte bună înțelegere între cineaștii români și cei ruși, iar filmul românesc se bucură de succes atât în Rusia, cât și la nivel mondial. Avem o colaborare foarte bună între universități, universitățile din România au parteneriate cu cele din Rusia, iar profesorii și studenții, deopotrivă, colaborează între ei. Este o colaborare strategică și pragmatică, dar nu sunt satisfăcut în totalitate, cred că se pot face mult mai multe. Acestea sunt doar bazele unei viitoare colaborări pe plan economic. Prin cimentuirea relațiilor de colaborare dintre oamenii de afaceri, dintre studenți, oameni de știință putem mai departe trece la schimbul turistic, la consolidarea și creșterea comerțului transfrontalier”, a declarat Ciurilin.„Îi voi spune colegului să înceapă turul României de la Constanța!“Ambasadorul a declarat că are un atașa-ment special față de județul Constanța, exprimându-și dorința unei colaborări între acesta și anumite municipalități din Federația Rusă.„Aș dori ca județul Constanța, pe care îl iubesc foarte mult, să aibă relații de colaborare cu Novorossiysk și St. Petersburg pe mai multe platforme, colaborare pentru care, cred că ne putem baza pe susținerea statului”, a specificat Aleksander Ciurilin.Prefectul Claudiu Palaz a replicat că, din partea sa și a instituției pe care o conduce, există toată deschiderea pentru stabilirea unor relații de parteneriat și pentru demararea unor proiecte comune. „Toate acțiunile pe care le-am demarat și la care am participat alături de comunitatea rușilor-lipoveni mi-au făcut o deosebite plăcere. Am toată deschiderea spre această colaborare, în special pentru cea dintre județul nostru și Novorossiysk și St. Petersburg”, a declarat prefectul Claudiu Palaz. În replică, ambasadorul a explicat că aceste relații nu pot fi stabilite dacă nu există o cunoaștere a limbii ruse din partea locuitorilor României și invers.Referitor la plecarea sa din scaunul de ambasador, Ciurilin a specificat că îi va sugera celui care îi va lua locul să își înceapă mandatul cu o vizită în Constanța.„Sper că îl veți primi și pe colegul meu așa cum m-ați primit și pe mine. Este un foarte bun diplomat și are experiența necesară pentru a gestiona proiectele pe care le avem în curs și pentru a demara unele noi. O să-l rog pe noul ambasador să își înceapă vizitele în România cu județul Constanța, pentru că este orașul meu preferat, de suflet aș putea spune”, a declarat Ciurilin.După ce i-a oferit cadou albumul prefecților, Claudiu Palaz i-a adresat ambasadorului invitația de a se întoarce la Constanța „ca prieten”, Ciulin replicând în glumă că va veni cu siguranță, „pentru că pensionarii au foarte mult timp liber”.