Constanţa, curată şi supravegheată VIDEO. Iată ce schimbări sunt pregătite

Constanța, curată și supravegheată VIDEO. Iată ce schimbări sunt pregătite

Primarul interimar al Constanței, Decebal Făgădău, a anunțat că în perioada 1-31 octombrie va avea loc campania sub denumirea "Curățăm Constanta noastră"."Toți constănțenii trebuie să înțeleagă că doar împreună putem avea un oraș curat. Îi invit pe toți locuitorii municipiului Constanța la un efort comun, deoarce doar împreună putem schimba fața orașului. Voi propune ca lunile aprilie și octombrie din an să fie denumite, prin hotărâre de Consiliu Local, lunile curățeniei. Această campanie se adresează tuturor constănțenilor care locuiesc la case și blocuri, tuturor companiilor care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Constanța, dar și instituțiilor publice constănțene", a declarat Decebal Făgădău.El a explicat că prin această campanie fiecare trebuie să-și facă curat în fața casei. De asemenea, vor fi plantați copaci, iar orașul va fi înfrumusețat.Acțiunea de ecologizare are ca scop aducerea la cunoștința cetățenilor cu privire la importanța menținerii curățeniei spațiului public.Pe de altă parte, el a spus că această campanie va fi monitorizată și filmată, mai ales că toți constănțenii trebuie să se implice. Cei care nu se vor conforma, vor primi notificări și amenzi ce pot ajunge până la 1000 lei.Pe de altă parte el a mai spus că până la sfârșitul anului, intenționează sa bugeteze un sistem de supraveghere video care să asigure siguranța municipiului Constanța.