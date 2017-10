Constanţa, cel mai mare buget din istoria oraşului. Ce va face Primăria cu banii?

6

EU AM INTELES CA AVEM FOARTE MULTI BANI, CA AM MAI AVUT SI CA NU SUNTEM CAPABILI SA-I FOLOSIM CU FOLOS . DL. PRIMAR BATE APA IN PIUA, DA VINA PE BIROCRATIE, PE NESFARSITELE LICITATII ETC.IN CLAR :O SA FACEM UN CACAT CU MOT. ACELEASI PROIECTE SUNT FLUTURATE IN FIECARE AN,FARA EXCEPTIE SI FARA REZULTAT.DESPRE CAZINOU SE PROMITE DE 12 ANI, TROTUARELE SUNT ACELEASI DE LA 89'(EXCEPTIE CENTRUL), RUINELE "MODERNE" DAINUIE IN CENTRU, TRANSPORT INFECT CU AUTOBUZE MIZERABILE, ETC,ETC,ETC. DLE. FAGADAU ASI DORI CA INAINTE SA DAU ORTUL POPII SA CITESC UN ARTICOL IN CARE SA SE SPUNA CE S-A FACUT SI NU CEEA CE VISEZI TU CU OCHII DESCHISI CA SA PROSTESTI POPULATIA. ASI VREA SA IAU MASA LA CAZINOU,SA CIRCUL CU MIJLOACE DE TRANSPORT CIVILIZATE, SA NU-MI MAI RUP INCALTARILE PE TROTUARE ,SI ETC. GENUL ASTA DE ARTICOL, DARE DE SEAMA ,ESTE ACELASI CACAT PE CARE IL CITIM DE 3,4 ORI PE AN(CONTABILIZAT).MACHEDONUL STIE CA NU AM NICI UN MIJLOC DE TRANSPORT IN COMUN PT A MA DUCE LA PLAJA LA MAMAIA? CA ACUM 35 DE ANI ERAU AUTOBUZE SI TROLEIBUZE PT ACEASTA STATIUNE CARE CIRCULAU VARA 24DIN 24H? IAR IARNA ADATA LA 30 DE MINUTE? SA VA IA DRACU PE TOTI CRETINII DE LA PRIMARIE CARE ATI TRANSFORMAT AL DOILEA PORT DIN EUROPA(DUPA ROTERDAM) INTR-UN TARG IMPUTIT MEDIEVAL. VREM CONCRET,PALPABIL, NU BLA-BLA IN RELUARE.