„Constanţa are jupân!“

Interviu cu noul președinte al Organizației Județene a PDL Constanța, Christian Gigi Chiru

„Constanța are jupân!“

După lungi dispute, tensiuni și încrâncenări în filiala PDL de la malul mării, unde președinte interimar a fost senatorul Mircea Banias, sâmbătă, cei peste 700 de delegați la Consiliul de Coordonare Județean și-au ales președintele. Chiar dacă nu erau mulți care îi dădeau șanse la cea mai mare funcție a partidului pe plan județean, Christian Gigi Chiru a devenit primul președinte legitim al PDL Constanța după șase ani. Cu toate acestea, se pare că unii dintre cei care au pierdut nu se pot liniști și apar cu tot felul de intoxicări în presă. Recent, pe surse, s-a spus că noul președinte Chiru a fost obstrucționat de Boc și Blaga pentru a lua legătura cu președintele țării. - Duminică, președintele Traian Băsescu a avut o întâlnire cu mai mulți lideri locali ai PDL. Ținând cont că aveați doar o zi de când erați președinte la Constanța, ați fost prezent și dumneavoastră? - Am fost duminică la București, am participat la întâlnirea cu președintele țării, Traian Băsescu, cu premierul Emil Boc, miniștrii și toți președinții de organizații județene din țară. - Cum ați fost primit de șeful statului? - În momentul în care a intrat, a întrebat unde este cel de la Constanța. A venit spre mine, m-a felicitat și a zis: „În sfârșit, Constanța are jupân!”. Deci, am simțit că am fost primit bine. Totodată, colegii mei din țară m-au felicitat, m-au aplaudat, mi-au urat succes, iar unii chiar mi-au făcut anumite recomandări. - Revenind la alegerile de sâmbătă, există oameni din PDL care și-au declarat susținerea pentru Mircea Banias și nu vă dădeau nicio șansă. Ba, mai mult, chiar vă vorbeau pe la spate. La scurt timp, după ce ați câștigat, i-am văzut cum se „gudurau“ pe lângă dumneavoastră. - Am observat și eu, însă... toate la timpul lor. - În aceste condiții, sunteți o persoană care se lăsă influ-ențată de asemenea personaje sau spuneți tranșant, în față, ce aveți de spus? - Sunt un diplomat. O persoană care își atinge scopul într-o manieră elegantă. Pot face anumite remarci, pot lua unele decizii care să îi vizeze. Pot fi și categoric dacă situația o cere. „Singurul nostru adversar - administrația Mazăre-Constantinescu“ - Ați câștigat alegerile cu ajutorul primarilor. Au dovedit că sunt o forță în județ. Ce o să faceți pentru a-i ține aproape? - Nu toți primarii m-au susținut prin vot din primul tur. De-abia în turul doi și-au asumat faptul de a veni alături de mine. Probabil, le-a plăcut proiectul meu care include și obținerea mai multor primării în județ. Este un proiect la care ne aliniem cu toții și primarii au cel mai important rol, dar nimeni nu este ținut aici cu forța. Nu cred că este nevoie de o strategie anume pentru a-i ține aproape. - Regretați că Paul Brânză nu va face parte din viitorul Birou Permanent Județean? - Nu, nu regret. Înainte de alegeri am avut anumite negocieri cu Paul Brânză. Ca să te susțin, înseamnă că accepți să fii și următorul. În acest context, eu mi-am depus candidatura și pentru funcția de prim-vicepreședinte iar el trebuia să procedeze la fel. Nu a făcut-o, a fost opțiunea lui și eu o respect. - Ce planuri aveți pentru a aduce liniștea în filială? - Am spus și repet că sunt un diplomat, dar nu voi ezita să iau decizii dure împreună cu BPJ dacă situația o va impune. Nu putem fi o forță politică reală și capabilă de performanță atâta vreme cât nu vom avea liniște în interior. Voi depune toate eforturile pentru ca energiile partidului, fără excepție, să fie direcționate în exterior, către singurul nostru adversar politic, administrația Mazăre-Constantinescu. În interior nu vor exista adversari, ci numai colegi. Totuși, dacă situația o va cere, vom despărți partidul, fără patimă și ranchiună, de toți cei care nu vor înțelege că numai prin liniște și unitate în valori și principii putem deveni forța pe care constănțenii o așteaptă.