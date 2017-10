Constanţa ar putea avea un nou viceprimar. Costin Răsăuţeanu, omul dorit de Făgădău

3

Cam tarziu,baieti

Vremea pohtelor politice s-a dus.Dacian Ciolos are in vedere depolitizarea institutiilor statului si a functiilor administrative.Daca el,Ciolos nu va reusi,il schimbam cu altul care va reusi.Asta-i pohta ce-am pohtit:fara politica in administratie.La anul pe vremea asta nu veti mai fi.Don Fagadau Fiul lui Mazare,tovarase mare fesenist Rasauteanu, eu va sfatuiesc sa mergeti la scoala.De la scoala mergeti la un concurs,dati si voi un examen daca vreti sa lucrati in administratie.Politica in primarie nu veti mai pupa.Hai,pa !