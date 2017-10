CONSTANŢA A ÎNTORS ARMELE. Cum a câştigat Iohannis la Constanţa

4

Insurectia judeteana anti...

Se mai poate numi si infrangerea sticlelor de ulei, a kilogramelor de zahar si a puilor, care n-au mai facut nici doua parale in ziua de 16. Au fost date degeaba. A fost votul celor din buzunarele carora s-au luat acesti bani pentru a se da aceste pomeni electorale. Si aici nu ma refer strict la cele date cu ocazia alegerilor prezidentiale de duminica, ci la toate , de-a lungul anilor. Unei asemenea optici, raspunsul constantenilor a fost pe masura. Cam tarziu, as zice. Trebuia mers pe linia asta si la alte alegeri. Dar e mai bine decat niciodata. Una peste alta, ceea ce Domnu' Mazare&CO nu au luat in calcul, e faptul ca cei asistati, au la randul lor copii si nepoti care traiesc de pe azi pe maine cu salaril de mizerie sau in somaj si, pe cale de consecinta, nu-si pot intemeia o familie. Iar la indemnul acestora, probabil ca si o parte din cei de stanga au votat cu dreapta.