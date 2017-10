Consiliul local Medgidia se întruneşte, azi, în şedinţă ordinară

Consiliul local Medgidia se întrunește, azi, în ședință ordinară

Administrația publică locală din Medgidia se întrunește azi, la ora 17.00, în ședința ordinară din această lună, cu scopul de a dezbate proiectele de hotărâri inițiate de edilul orașului, Dumitru Moinescu. Pe ordinea de zi sunt prevăzute 17 proiecte de hotărâri de interes pentru comunitatea locală. Unul dintre proiectele aflate pe ordinea de zi constă în aprobarea atribuirii unor loturi de teren în folosință gratuită pentru construirea de locuință proprietate personală, în conformitate cu Legea nr. 15/2003. De aceste loturi vor beneficia familii tinere cu vârste sub 35 de ani, care nu au locuințe în proprietate personală și nici teren destinat construcției de locuințe. Beneficiarii vor primi terenul în folosință gratuită, având însă obligația de a demara construcția locuinței în termen de 1 an, respectând normele legale. Ordinea de zi cuprinde, de asemenea, proiectul de aprobare a modificării și completării Regulamentului privind decontarea biletelor și emiterea legitimațiilor pentru transportul local de călători în municipiul Medgidia, aprobat prin HCL nr. 336/2006. Acesta va fi aplicat de la data de 1 ianuarie 2008. Propunerile ce urmează a fi supuse spre aprobare consilierilor locali fac referire la aplicarea gratuității la transportul în comun pentru pensionarii cu pensii mai mici de 200 de lei și reducere de 50% pentru acei pensionari cu pensii cuprinse între 200 - 300 de lei. Totodată, elevii și studenții orfani sau proveniți din casele de copii vor beneficia de transport gratuit în Medgidia. Și în ceea ce privește persoanele cu handicap vor fi aplicate facilități, în condițiile legii 448/2006. Un alt proiect consemnat pe ordinea de zi este aprobarea protocolului de colaborare dintre A.N.C.C.S.R. - Filiala Casa de Cultură a Sindicatelor „Lucian Grigorescu", instituție de utilitate publică și Primăria municipiului Medgidia în ideea de a continua activitatea bibliotecii francofone Andre Gide. În cea de-a doua parte a ședinței, Poliția Comunitară va prezenta raportul de activitate pentru trimestrul III al acestui an. Agenții comunitari au aplicat nu mai puțin de 545 de avertismente pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, conflict familial, parcarea neautorizată, încălcarea normelor privind curățenia orașului, comerț stradal neautorizat și 95 de amenzi contravenționale pentru aceleași fapte.