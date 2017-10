Consiliul Local: Două străzi din Constanţa vor purta numele lui Virgil Coman şi Gheorghe Dumitraşcu

3

La pachet ?

Inteleg sa-ti arati recunostinta unui om cu caracter si cu opera , precum Virgil Coman , in mod nedrept luat dintre noi . Dar , sa-l pui la pachet cu Gh. Dumitrascu , este profund gresit . Vedem unde se afla Romania si observam ca este tinuta in lesa subdezvoltarii de zeci de ani , de propagandisti ticalosi : fesenisti , fedesenisti , pedeseristi , pesedisti , in complicitate cu leprele adiacente de tip Tariceanu , Dragnea , Basescu , Ponta , Udrea , Cocos , Iordache , Tutuianu , Birchall , Andronescu , Vosganian , Codrin Stefanescu , Oprea , s.a., si uitam ca fundamentele acestei situatii , au fost clocite de secaturi precum Dumitrascu , C.V. Tudor , Funar , I.Iliescu , Magureanu s.a. Adica , secaturi cu opera ... Este adevarat ca mare parte dintre romani au probleme cu memoria . Dar PSD-ul care conduce judetul si tara , sa nu intinda prea mult coarda ... Mai sunt si cetateni care au tinere de minte !