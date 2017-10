Consiliul Local, de acord să primească încă 13% din Portul Constanţa

1

Intre socialismul stiintific si capitalismul moscovit

As dori sa precizez cateva lucruri.Suntem in luma aprilie 2014.Mazare se afla la jumatatea mandatului.Pana in luna octombrie 2016,au mai ramas 6 luni.In campania electorala,Mazare a promis "UN NOU CET,O GIGACALORIE MAI IEFTINA".Mai ieftin,nu inseamna sa-i jefuiesc pe altii,indiferent cine ar fi ei.Risipa sau ineficienta,nu se acopera cu o alta risipa.Acest mod de gandire este gresit. Asa gandesc talharii.Unde este CET-ul ? Unde sunt constructiile cu eficienta termica ? Ce inseamna o gigacalorie mai ieftina ? Mai ieftina pentru cine ? In al doilea rand, un primar este un simplu administrator.Punct ! Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică LOCALA. Este clar ? Mazare sa citeasca in lege care sunt atributiunile primarului.Mazare nu este minister de finante. Primarul este al tuturor,chiar si al celor care nu l-au votat.Primarul nu este Dumnezeul local.Primarul nu face legi speciale pentru cetatenii comunei.Primarul nu stabileste limita saraciei in localitatea lui.Primarul nu are dreptul sa stabileasca cine este bogat,cine este sarac,cine trebuie sa primeasca de la altii si cine trebuie sa plateasca.Toti cetatenii sunt egali intre ei.Un oras(o comuna) nu este un stat in stat.O localitate este strans legata economic si social de toate localitatile din Romania.Cine are dreptul sa legifereze ca limita saraciei la Constanta este la 1500 lei si la Cumpana este de 800 lei(de exemplu).Ce drept are primarul sa stabileasca plafonul impozitelor locale in functie de veniturile cetatenilor sau de numarul de gaini din curtea fiecaruia ? Cu ce drept stabileste el asa ceva ? Sau care este baza legala ? Dupa 24 de ani de capitalism primitiv,uite ca am ajuns in societatea socialista multilateral dezvoltata:DE LA FIECARE DUPA POSIBILITATI,FIECARUIA DUPA NEVOI(sau DUPA CUM VOTEAZA-nu conteaza).Iosif Vissarionovici Stalin ar fi invidios pe Mazare.Barbarism stiintific !