Consiliul Local Constanţa, parte civilă într-un dosar cu Radu Mazăre. Miza, 4 milioane euro

Scoala de vara.Cum se face o pirueta

Sau cum sa treci de la raspunderea colectiva la raspunderea personala si invers ? Pai,trebuie sa inveti cum se face o pirueta.Daca ai reusit sa treci de la raspunderea colectiva la cea personala mai ramane doar un numar.Faci inca o pirueta,te dai de trei ori peste cap,halei-hap ! Averea este gata.Prinde orbul,scoate-i ochii.In primul rand consilierii echipei Mazare nu puteau sa-si semneze singuri sentinta.Mai ales ca "mosul" avea carnetelul cu numele slugilor la el.Atunci au aruncat raspunderea pe echipa Fagadau.Astia sunt curati ca lacrima,au semnat.Raspunderea personala a cazut totusi pe spatele batranului Mazare(prostul satului).In zilele/lunile urmatoare,Mazare va scoate din batista semnaturile fostilor consilieri.Consilierii lui au semnat/au aprobat vanzarea.Ca doar nu raspunde el.Mai procurorilor.....ati auzit ? Pirueta este gata,halei-hap ! Cand Fagadau(fiul lui Mazare) a preluat conducera primariei,in primul rand i-a adus un omagiu ilustrului inaintas.E greu sa-l egalezi pe Mazare,a declarat Fagadau.Apoi a facut si el o pirueta.E greu,e greu dar i-a schimbat echipa.Si asta are doua discursuri in buzunar in functie de aughitoriu.Rasucirea intr-un picior este practicata si de Dragnea,tatucu lu' tatucu al batran.El a invatat miscarea asta de la Ponta.In plus are talent.Dragnea vine la Constanta si declara in public ca-l regreta pe Mazare.Dragnea nu ajunge la scoala femeilor pesediste pana nu depune o coroana de flori la Mausoleul lui Mazare.Isi freaca batista pe bustul lui Mazare,o pune cu respect la piept,scapa o lacrima apoi se intoarce la Bucuresti.Acolo scoate alta fituica din buzunar ca sa-i invete pe romani cum se duce lupta anticoruptie.Pirueta este gata.Halei-hap !