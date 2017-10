Consiliul Judeţean vrea să dea jos panourile lui Palaz

Consiliul Județean vrea să dea jos panourile lui Palaz

În ultimele zile, administratorii panourilor prin care Instituția Prefectului Județului Constanța a început o campanie de informare în legătură cu cele mai importante acțiuni de interes public desfășurate au fost somați - spune departamentul de presă al Prefecturii - de președintele Consiliului Județean Constanța să dispună înlăturarea acestora.„În adresa trimisă către societățile respective, Nicușor Constantinescu își motivează demersul exprimându-și o opinie proprie, și anume cea potrivit căreia mesajele formează elementele constitutive ale unei campanii electorale și că promovează activitatea mea ca înalt funcționar public. Vreau să-i transmit pe această cale faptul că, îi convine sau nu, el nu are nicio calitate care să-i dea dreptul să intervină în protocoalele încheiate de Instituția Prefectului cu proprietarii panourilor, iar mesajele transmise nu reprezintă promisiuni electorale, ci informații despre activitatea pe care am desfășurat-o în calitate de conducător al celei mai importante instituții publice din județ. Nu pot interpreta demersul lui Nicușor Constantinescu decât ca gestul unuia care consideră județul Constanța propria moșie, iar asta nu face decât să-i confirme așa-zisul statut de baron local. Îl informez însă că, îi convine sau nu, voi continua campania de promovare a imaginii instituționale sub sigla Guvernului României, al cărui reprezentant în teritoriu este prefectul județului”, a transmis, ieri, Claudiu Palaz prin intermediul unui comunicat de presă.